Ce se întâmplă cu jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. A rezistat doar 3 luni la noua echipă

Plecat liber de contract de la FCSB, Alexandru Băluță a surprins pe toată lumea când a semnat în vară cu Los Angeles FC. Însă, aventura sa în MLS a durat foarte puțin, americanii punându-l pe lista de transferuri.

Alex Băluță și-a anunțat plecarea de la Los Angeles FC

Ajuns la 32 de ani, Alex Băluță abia a apucat să transpire în tricoul formației Los Angeles FC și nu reușit să-i impresioneze pe americani. Așadar, după doar 3 luni a venit despărțirea, iar fotbalistul a făcut o postare în mediul online.

”Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia Los Angeles. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte a familiei încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să arăt pe teren că pot ajuta echipa – chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac – nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.

Mulțumesc mult coechipierilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și să nu renunțăm niciodată!”, a scris Băluță, pe rețelele de socializare.

Ce urmează pentru Alex Băluță

În ciuda despărțirii rapide de Los Angeles FC, acolo unde a fost coleg cu celebrii Hugo Lloris și Heung-Min Son, Alex Băluță ar putea continua să joace în MLS. El a fost trecut pe lista ”MLS Re-Entry Process”, un sistem care le permite celorlalte cluburi nord-americane să semneze fotbaliștii lăsați liberi de alte formații.

”Ochoa și Raposo sunt eligibili pentru statutul de jucători liberi de contract, în timp ce Băluță, Jailson și Saldana vor fi eligibili pentru procesul de reintrare în MLS. Clubul este în continuare în discuții pentru păstrarea lui Raposo”, a anunțat Los Angeles FC, pe .

Băluță a prins doar 14 minute în MLS

După ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB, Alex Băluță a ales să o părăsească pe campioana României și până la finalul anului, dar a avut probleme cu viza și a ajuns destul de târziu în Statele Unite.

În ciuda faptului că a fost lăudat de antrenorul Steve Cherundolo, atacantul român nu a jucat decât 14 minute de la transferul în MLS. El a fost .

În rest, a fost lăsat de două ori în afara lotului, iar de trei ori a rămas pe banca de rezerve. Acest lucru s-a întâmplat și la înfrângerea cu Vancouver Whitecaps, scor 3-4 la loviturile de departajare, din sferturile de finală ale play-off-ului MLS, care a însemnat și eliminarea celor de la Los Angeles FC.