Ce se întâmplă cu jucătorul devenit rezervă la FCSB: „A dispărut!”

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Patronul Gigi Becali a mărturisit că încearcă diverse formule de joc, în ultima perioadă fiind testat sistemul cu trei fundași. În flancul drept al apărării a apărut Juri Cisotti, o decizie care i-a scos din teren pe Valentin Crețu și Ronny Labonne.

Ronny Labonne a dispărut din sistemul de joc gândit de Gigi Becali și nu pare să mai aibă loc

Dacă despre Crețu patronul Becali anunța că se va întoarce în curând în formula de start, despre Labonne nu se mai știe nimic. De altfel, așa cum mărturisește și Meme Stoica, fundașul recent transferat are șanse mici să mai joace titular în această perioadă la FCSB.

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, nu prea are valoare! Văd că stă în Crețu. Când e el pe teren, se joacă altfel, urcă, suntem mai periculoși”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, imediat după înfrângerea cu CFR.

La rândul său, Meme Stoica a comentat prestațiile lui Labonne și șansele ca fundașul transferat din Franța să mai joace titular. „Labonne a jucat în cel mai bun meci făcut de noi, cel cu Csikszereda. A jucat 90 de minute, a fost printre protagoniști. Atunci, și Toma a avut o evoluție excepțională. Dacă un jucător aleargă 13 kilometri, iar media este 10, eu zic că ar trebui să aibă credit, dar n-are. Nu contează asta, eu spun ce văd. Nu pot impune niște idei.

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Toma a jucat după 20 și ceva de minute, a fost schimbat, n-a mai apărut. Labonne e în aceeași situație. A jucat atunci un meci, după o repriză cu Farul și a dispărut. În noul sistem e luptă mare să joci”, explicat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Ronny Labonne anunța că a venit la FCSB ca și rampă de lansare pentru alte echipe „mari”

În momentul în care a fost prezentat la FCSB, i anunța că a venit la FCSB mai mult ca și rampă de lansare, pentru a prinde un contract la o echipă mai mare.

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„Eram în vacanță când impresarul meu mi-a spus că am o ofertă. Când am aflat despre cine este vorba, am fost foarte încântat și sunt fericit că am ajuns aici. Toată lumea cunoaște FCSB, este un club uriaș în Europa, așa că nu mi-a fost greu să iau decizia de a veni.

Când faci parte dintr-un astfel de club, toate obiectivele sunt la cel mai înalt nivel și visezi să le îndeplinești. Toată lumea m-a sfătuit să vin aici. Am avut și alte oferte, însă am ales FCSB. Sunt bucuros că am ajuns aici. Este un club care îți poate oferi șansa să atragi atenția unor echipe și mai mari”, a declarat francezul.