Ce se întâmplă cu jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să plătească 1.500.000 de euro. Adrian Mititelu, anunț oficial

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FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, s-a înscris în Liga a 4-a, iar omul de afaceri a vorbit despre viitorul lui Juan Bauza, fotbalistul pe care, în trecut, Gigi Becali a vrut să îl aducă la FCSB. Argentinianul mai are contract încă un an cu formația din Bănie.

Adrian Mititelu îi deschide ușa lui Juan Bauza. Ce se întâmplă cu fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB

Jucătorii au efectuat deja primul antrenament, întrucât nu mai este mult până la startul noului sezon. Vestea a venit după o perioadă de mare incertitudine legată de viitorul clubului.

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Juan Bauza, cel mai cunoscut nume din lotul celor de la FCU Craiova, a jucat în ultimele două sezoane sub formă de împrumut, mai întâi la Baniyas (Emiratele Arabe Unite), apoi în Columbia, la Atletico Nacional. Acum, fotbalistul este așteptat să revină în Bănie de Adrian Mititelu.

a vorbit despre situația fotbalistului. Omul de afaceri a declarat că Juan Bauza mai are contract cu oltenii încă un an și că îl așteaptă la antrenamente. Totuși, Mititelu a precizat că îi va da drumul să plece în cazul în care va primi oferte concrete.

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„Nu vreau să comentez ceea ce a apărut în ultima perioadă. Eu știu că Juan Bauza mai are un an de contract cu noi. În rest, sunt speculații. Urmează să vină la antrenamentele echipei. Avem propuneri, sunt cluburi care îl doresc. Rămâne să vedem ce și cum.

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Vă dați seama că nu o să mă opun eu să plece. Cum a fost de două ori împrumutat, mai poate pleca o dată. Sau chiar definitiv. Eu înțeleg că el trebuie să joace la un alt nivel, dar asta nu depinde numai de mine. (n.r. dacă regretă că nu l-a vândut pe Bauza în trecut) Nu, nu îmi pare rău. Atunci era un anumit moment, cu o altă situație. Nu regret, echipa era pe val, eram ok la momentul respectiv. Era un jucător important al echipei și puteam evolua în cupele europene, dacă aveam un arbitraj corect atunci”, a declarat Adrian Mititelu, conform

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Gigi Becali a vrut să plătească 1,5 milioane de euro pentru Juan Bauza

Juan Bauza a fost în vizorul mai multor echipe din Superliga României în ultimii ani. Printre cluburile care au urmărit cu atenție situația fotbalistului argentinian s-a numărat și FCSB. Rămâne de văzut acum dacă Gigi Becali va intra la negocieri cu Adrian Mititelu.

Chiar Adrian Mititelu declara în urmă cu doar câteva luni că Gigi Becali, un mare admirator al lui Juan Bauza, a fost dispus, la un moment dat, să plătească peste 1,5 milioane de euro pentru serviciile jucătorului din Argentina. Mutarea nu s-a mai concretizat.