Ce se întâmplă cu Lautaro Martinez înainte de Inter – AS Roma. Decizia surprinzătoare a lui Cristi Chivu

Lautaro Martinez (28 de ani) s-a accidentat în partida pe care Inter a disputat-o pe terenul lui Bodo/Glimt, iar în absența sa echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a avut mari probleme atât în Europa, fiind eliminată de norvegieni din Champions League, cât și în campionat, unde nu a obținut nicio victorie în ultimele 3 runde. Din fericire pentru antrenorul român, se pare că starul argentinian va reveni înainte de partida cu AS Roma.

Lautaro Martinez revine în lotul Interului pentru partida cu AS Roma. Ce decizie a luat Cristi Chivu cu o săptămână înainte de meci

Cristi Chivu ar urma să îl aibă la dispoziție pe Lautaro Martinez pentru partida cu AS Roma, una extrem de importantă pentru Inter, care se va disputa duminică, 5 aprilie, de la ora 21:45. Cu o săptămână înainte de meci, antrenorul român a decis să le ofere un week-end liber fotbaliștilor care nu au fost convocați la echipele naționale, însă Lautaro a decis să fie prezent la baza echipei pentru a-și continua recuperarea. „Unul lucrează neobosit asupra corpului, celălalt asupra minții. Lautaro și Chivu sunt paraleli, dar și complementari în acest moment.

Căpitanul continuă să renunțe la zilele libere pentru a nu-și întrerupe refacerea după accidentare înainte de meciul cu Roma, la care ar trebui să revină într-o formă foarte bună, iar antrenorul le oferă jucătorilor rămași la echipă mai mult timp alături de familii și un week-end departe de Appiano Gentile (n.r. locația bazei de antrenament a lui Inter). Nu este un lucru nou: lui Chivu îi pasă de bunăstarea mentală a jucătorilor săi, îi protejează și știe când cel mai bun antrenament al lor ar putea fi pur și simplu… o pauză”, au notat cei de la .

Ce meciuri a ratat Lautaro Martinez din cauza accidentării

. Din acel moment, „nerazzurrii” au mai câștigat doar două meciuri, 2-0 cu Lecce și 2-0 cu Genoa, ambele în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu nu a reușit să întoarcă rezultatul contra lui Bodo/Glimt, fiind eliminată din Champions League după ce norvegienii s-au impus și pe San Siro, 2-1.

Apoi, Inter a remizat cu Como, 0-0, în prima manșă din semifinalele Cupei Italiei, iar în campionat , meci pe care Lautaro Martinez l-a urmărit de pe bancă, nefiind însă apt pentru a juca. După eșecul din derby, „nerazzurrii” au obținut doar două puncte din partidele cu Atalanta (1-1) și Fiorentina (1-1), iar lupta pentru titlul din Serie A a fost relansată.