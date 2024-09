Ce se întâmplă cu Lidia Buble. Artista trece prin momente dificile: ”Rămân fără voce”

Lidia Buble traversează o perioadă destul de dificilă. Artista se simte rău și se pare că simptomele sale sunt cele similare cu cele de COVID. Astfel, ea a împărtășit acest lucru cu urmăritorii săi.

Ce se întâmplă cu Lidia Buble

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Din păcate însă, de câteva zile, aceasta traversează o perioadă mai complicată și se pare că se confruntă cu niște probleme de sănătate.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, ea le-a povestit totul fanilor ei. Artista și-a făcut inclusiv un test de COVID, , însă acesta a ieșit negativ. Chiar și așa, Lidia Buble se simte rău.

Aceasta rămâne fără voce, iar deși a luat și tratament, simte dureri în tot corpul, inclusiv la nivelul feței. Artista e convinsă că a luat un virus, astfel că preferă să stea izolată o perioadă de timp.

”M-am trezit mai rău de cât m-am pus să dorm. Rămân fără voce, am luat toate medicamentele din lume, efectiv simt că mă doare toată fața, mă doare tot corpul, mă doare nasul, mi se pare că îl am mai mare decât îl am de obicei. E rău, eu cred că e ceva virus, pentru că nu înțeleg altfel de unde. Am auzit că sunt mulți așa”, a declarat Lidia Buble, pe Instagram.

Artista s-a mai confruntat cu probleme de sănătate

Și nu ar fi prima oară când În urmă cu o lună de zile, Lidia Buble a trecut printr-un alt episod în care s-a speriat destul de tare. Aceasta simțea că nu mai are energie deloc.

Totodată, se confrunta cu stări de leșin, dar și de vomă, însoțite de o stare de slăbiciune. Și tot atunci, artista povestea că nu a mai avut astfel de simptome de ani de zile. „O să fiu foarte sinceră. Sunt puțin mai bine, tot nu sunt eu în apele mele, adică nu ma simt la capacitate maximă.

Am mai luat niște fiole, mi-a dat o doamnă asistentă astăzi să iau, încă n-am făcut nimic pe venă, dar de luni încep, pentru că e cazul. Am în permanență stări de leșin și stări de vomă. Mă simt foarte slăbită. E o stare foarte ciudată pe care n-am mai avut-o de vreo opt ani de zile”, a declarat Lidia Buble, pe Instagram.