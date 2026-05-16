Ce se întâmplă cu locul în care s-a format legendara Nadia Comăneci. Investiție de peste 24 de milioane de euro

Anul 2026 este dedicat oficial Nadiei Comăneci. În urmă cu o jumătate de secol, la Montreal, o fetiță de 14 ani originară din Onești a obținut prima notă perfectă, 10, din istoria Jocurilor Olimpice. La 50 de ani distanță, autoritățile au luat o decizie majoră legată de locul din România unde s-a format legendara gimnastă: investiție de peste 24 de milioane de euro.

Decizia Guvernului legată de locul în care s-a format legendara Nadia Comăneci

Încă din 2025, președintele Nicușor Dan promulgat o lege trecută prin Parlament prin care anul 2026 devenea oficial ”Anul Nadia Comăneci”. Astfel, sunt marcați așa cum se cuvine 50 de ani de la momentul istoric în care gimnasta româncă a obținut primul 10 perfect din istoria sportului. Deja, pe plan intern și internațional au avut loc mai multe evenimente dedicate acestui jubileu.

În acest an special, de la nivelul conducerii statului s-a luat o măsură extrem de importantă pentru sportul românesc. Dintr-un (CNI) aflăm că Guvernul României a făcut un pas decisiv pentru dezvoltarea sportului la Onești, județul Bacău. Joi, 14 mai, Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o investiție de peste 24 de milioane de euro, prin care va fi complet modernizată și extinsă.

Cum va arăta baza sportivă a Clubul Sportiv Municipal Onești după terminarea lucrărilor

În următoarea etapă, după ce această aprobare a intrat în efect, poate fi inițiată procedura de achiziție publică pentru desemnarea proiectantului și a constructorului. Este o etapă esențială pentru începerea lucrărilor de modernizare și extindere a bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal (CSM) din Onești.

După modernizare, complexul de la Onești va fi unul impresionant. Acesta va include o sală de gimnastică complet modernizată, sală pentru haltere și lupte grele, teren de tenis, spații de cazare și recuperare pentru sportivi și antrenori, vestiare, spații administrative, sală de conferințe și muzeu. ”Investiția are o valoare totală de peste 122 milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni, dintre care 4 luni sunt alocate proiectării”, anunță CNI.

Cât de mult a contat Oneștiul în viața și în cariera Nadiei Comăneci

Nadia Elena Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961 în orașul Onești. la clubul din oraşul natal. ”Am fost încântată din prima clipă! Mama și mai mult! Puteam să-mi consum energia într-un spațiu sigur”, spunea Nadia conform .

Legitimată la Clubul Sportiv Şcolar din Oneşti, Nadia concurează la campionatele naționale, în 1970. Face senzație: ”Au urmat câteva luni de joacă și, ușor, ușor, am început antrenamentele mai serioase, am început să concurez și, la zece ani, am câștigat toate cele cinci medalii de aur ale Cupei României, categoria copii, pentru ca – exact în ziua când împlineam 11 ani – să câștig titlul de campioană absolută a țării”, rememorează Nadia.