Ce se întâmplă cu Louis Munteanu. Care sunt șansele ca Hagi să-l cheme la națională? Americanii sunt cu nervii la pământ

Louis Munteanu nu a reușit încă să se adapteze la noua sa echipă, D.C. United. Deși a ajuns în MLS în iarnă, atacantul român nu a spart încă gheața. Nu are niciun gol marcat, iar pentru a mai spera la o convocare la echipa națională ar trebui să înceapă să se facă remarcat, mai ales că România suferă la capitolul atacanți centrali.

Cifre dezamăgitoare pentru Louis Munteanu la D.C. United. Ce se întâmplă cu atacantul român

În iarnă, CFR Cluj l-a transferat pe Louis Munteanu în MLS. „Feroviarii” au acceptat o ofertă de aproximativ 7 milioane de dolari în schimbul vârfului crescut de Gheorghe Hagi în academia sa de la Ovidiu. Oficialii ardeleni au dat de înțeles că au existat și oferte din campionate din Europa.

Mutarea se anunța una cel puțin interesantă pentru Louis Munteanu. A fost cel mai scump transfer din istoria lui D.C. United, iar atacantul român urma să joace într-un campionat în plină ascensiune. Cifrele sale după câteva luni sunt însă dezamăgitoare,

Ce scriu americanii despre Louis Munteanu. Fostul atacant de la CFR încă nu a spart gheața

însă în niciunul dintre ele nu a început ca titular. Mai mult, nu a izbutit să înscrie vreun gol sau să ofere o pasă decisivă. Jurnaliștii de la au realizat un material în care analizează prestațiile fotbaliștilor tineri din ligă, iar Munteanu nu se numără printre cei lăudați.

„Jucătorul care a semnat pe o sumă record cu D.C. United încă nu a fost titular în niciun meci. Louis Munteanu, adus pentru o sumă inițială de aproximativ 7 milioane de dolari, nu are goluri și nu a oferit nicio pasă decisivă în aproximativ 120 de minute. D.C. a marcat doar șase goluri în șapte meciuri”, au scris jurnaliștii de peste ocean.

Mai prinde Louis Munteanu echipa națională!? Ce speră Gică Hagi

Louis Munteanu era văzut, în urmă cu doar un sezon, drept viitorul atacant de bază al echipei naționale. Din păcate, se pare că transferul la D.C. United nu i-a prins prea bine. Gheorghe Hagi, următorul selecționer al României, speră ca fotbalistul să revină la cea mai bună formă, întrucât este nevoie de calitate în faza ofensivă în meciurile din Nations League și preliminariile pentru Campionatul European.

Hagi a lucrat ani la rând cu Louis Munteanu și îl cunoaște foarte bine pe atacant. Totuși, pentru a-l putea convoca la naționala de seniori, fotbalistul trebuie să fie în formă la echipa de club. Principalii concurenți pe postul său, în acest moment, sunt Daniel Bîrligea și Denis Drăguș. ă, amicale cu Georgia și Țara Galilor.