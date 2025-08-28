Ce se întâmplă cu Louis Munteanu?! Preşedintele lui CFR Cluj, discuţie decisivă cu atacantul: “Asta e singura variantă să ajungă în fotbalul mare!”

Louis Munteanu a revenit la antrenamentul lui CFR Cluj, miercuri dimineață, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Atacantul român să se întoarcă în Gruia. Cristi Balaj a dat ultimele detalii despre situația lui Louis Munteanu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ultimele detalii despre situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj: „Am discutat cu el”

Louis Munteanu a fost protagonistul unui amplu scandal după partida de la Galați pe care CFR Cluj a pierdut-o categoric, scor 1-4. FANATIK a dezvăluit în acel moment că , invocând restanțe salariale, dar și probleme în privința unui transfer în străinătate.

În cele din urmă, a revenit la sentimente mai bune. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a purtat deja discuții atât cu Louis Munteanu, cât și cu tatăl jucătorului.

„(n.r. ce se întâmplă cu Louis Munteanu?) S-a întors la antrenamente, rămâne de văzut. Rămâne la dispoziția antrenorului, el (n.r. Mandorlini) a discutat cu Louis. Și eu am discutat cu el, de fapt. Am povestit puțin cu el.

Cel mai important este că se antrenează, e un lucru pozitiv. (n.r. cum ți s-a părut atitudinea lui?) E ok. E important și ce a zis finanțatorul, dacă el s-a implicat, în final e bine că s-a rezolvat situația. Nu discut despre amenzi. Patronul a fost amendat prin rezultatele pe care le-am făcut, din păcate.

„Există o singură soluție să ajungă în fotbalul mare”

(n.r. Louis Munteanu e mobilizat?) Există o singură soluție ca un jucător să ajungă să joace în fotbalul mare. Seriozitate, pregătire, randament meci de meci. Asta e singură variantă, vorbesc de orice alt jucător.

Am vorbit mai mult cu tatăl lui Louis Munteanu și din ce am înțeles e montat 100% și motivat. (n.r. va juca diseară?) Habar nu am, chiar nu știu. Nu știu pentru că și duminică există o partidă importantă împotriva FCSB.

(n.r. cum l-au primit colegii pe Louis?) Nu am fost în vestiar, nu am fost prezent când s-a dus în vestiar. Am văzut antrenamentul de aseară și a existat seriozitate, atitudine bună cu Mandorlini preocupat. (n.r. joacă 3-5-2?) Trebuie să ai și jucători să joci sistemul ăsta, este un fan al acestui sistem, așa e”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

