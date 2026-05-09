Ce se întâmplă cu Jovo Lukic înainte de U Cluj – Rapid! Informații de ultimă oră. Exclusiv

U Cluj se bate, în acest final de sezon, pe două fronturi. Echipa lui Cristiano Bergodi are în față un meci cu Rapid în campionat și o finală de Cupa României. Pentru ”Șepcile Roșii” vin vești de ultimă oră și foarte bune. Golgheterul ardelenilor, Jovo Lukic, 27 de ani, este extrem de aproape de o revenire pe teren.

Când poate reveni Jovo Lukic pe teren. Vești de ultimă oră despre atacantul celor de la U Cluj

În acest moment, Universitatea Cluj ocupă locul 2 în campionat, la 4 puncte de U Craiova, dar cu un meci mai puțin disputat. Sâmbătă, 9 mai, pe Cluj Arena vine Rapidul. Un succes al gazdelor face ca meciul din etapa a 9-a de play-off, U Craiova – U Cluj să fie o veritabilă finală. Meciul oricum era unul decisiv, însă dacă între ele va fi doar un punct, calculele se schimbă radical.

U Cluj a suferit o pierdere uriașă în ultimele etape de play-off. Golgheterul formației, Jovo Lukic, s-a accidentat la încălzire chiar înainte de derby-ul local cu CFR Cluj (scor 0-1). Avea să fie atunci al doilea meci consecutiv pierdut de elevii lui Bergodi în acest play-off, după un 1-2 cu Dinamo pe Arena Națională.

. Aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică, 49 de ani, a oferit informația momentului legată de Lukic. Fostul jucător de la CFR Cluj spune că atacantul bosniac s-a recuperat după accidentarea suferită la finalul lunii aprilie.

El va fi pe foaie cu Rapid, iar în finala Cupei, cu Universitatea Craiova, are șanse mari să înceapă din primul minut. ”(n.r. Ce se întâmplă cu Jovo Lukic?) Și-a revenit. A început antrenamentele. Din informațiile mele nu va începe din prima cu Rapid. Îl pregătesc deja pentru finală (Cupa României). Va fi apt 100% pentru finala cu U Craiova”, a spus Trică.

Ce cifre impresionante a avut Jovo Lukic în acest sezon la U Cluj

U Cluj a suferit foarte mult în ultimele etape fără principala gură de foc din avanposturi. Bergodi a trebuit să găsească soluții de avarie pentru a menține echipa în cursa pentru obiectivele majore: podiumul în Superligă și trofeul Cupei României. A fost destul de greu. Acum, lucrurile par a se ameliora pentru clujeni.

. Randamentul e impresionant: a marcat 20 de goluri și a oferit 3 pase decisive. Bosniacul cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1,5 milioane de euro. Atacantul a ajuns pentru prima dată în România la Universitatea Craiova. În septembrie 2025, oltenii au plătit 400.000 de euro celor de la Borac Banja Luka pentru transferul său. Nu a confirmat însă în Bănie și a ajuns la U Cluj, în iulie 2025.