Ce se întâmplă cu Marinescu și Maria de la Puterea dragostei după marea finală: „Am reacționat la instinct”

Marinescu a câștigat competiția Puterea dragostei, însă nu la braț cu Maria, așa cum fanii lui se așteptau. Cristi și partenera lui au spus ce se întâmplă cu relația lor după terminarea reality-show-ului.

Încă de la început, povestea lor de iubire a fost pusă sub semnul întrebării. Cei doi concurenți au fost nevoiți să își justifice mereu relația în fața celor cu care se aflau în competiție.

Principala adversară a lui Cristi a fost Alexandra, cea care a reușit în cele din urmă să fie desemnată câștigătoarea celui de-al treilea sezon.

Marinescu și Maria de la Puterea dragostei, dispuși să arate lumii că s-a înșelat în privința lor

Marinescu și-a reafirmat iubirea pe care i-o poartă Maria și a spus că are planuri de viitor cu ea. În timp ce mulți se așteptau ca relația lor să se fâsâie imediat după finală, se pare că amândoi sunt dispuși să se cunoască mai bine în afara competiției.

Evident, e devreme de spus dacă acest cuplu va rezista, însă având în vedere declarațiile pe care și le-au făcut cei doi, cel puțin par dispuși să reziste cât mai mult împreună.

„O bună perioadă din parcursul meu din emisiunea am încercat să fiu ca un zid. Au fost momente când n-am mai putut, am refulat, mi-am exprimat ce am simțit eu pentru Maria. Nu am fost crezut de nimeni, bineînțeles”, a spus Marinescu, potrivit wowbiz.ro.

„Am fost acuazți că facem teatru, că avem un plan. Am reacționat la instinct, probabil că de asta s-au creat și foarte mule contraziceri. Dacă aveam un plan, vă zic sincer că nu dădea greș”, a completat Maria.

Cuplurile de la Puterea dragostei, pândite de ghinion

Mai multe cupluri s-au format de-a lungul celor trei sezoane la Puterea dragostei, însă nu toate au trecut testul timpului.

Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au separat la câteva luni după finalul celui de-al doilea sezon. Cei doi au încercat să repare relația în repetate rânduri, dar sfârșitul poveștii lor de iubire a fost unul inevitabil.

De asemenea, și câștigătorii celui de-al doilea sezon, și Livian Pop au eșuat ca pereche. De la iubire, cei doi au trecut repede la ceartă, ba chiar au ajuns în instanță acuzându-se reciproc de faptul că s-au denigrat în public.