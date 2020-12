Ce se întâmplă cu medicamentul Euthyrox, extrem de căutat în România. Anunțul specialiștilor

Euthyrox, un medicament indispensabil pacienților din România care suferă de afecțiuni tiroidiene, a fost extrem de greu de găsit în ultimele luni pe piața farmaceutică internă.

Din păcate, veștile care vin din partea specialiștilor nu sunt deloc bune. Români se vor lovi în continuare de probleme în aprovizionarea cu medicamente în următorii ani, avertizează, Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente, ce reunește cele mai importante 19 fabrici de medicamente din țară.

Aproximativ 500.000 de români suferă de afecțiuni tiroidiene, conform datelor oficiale ale autorităților. Mulți dintre ei caută cu disperare, de luni de zile, Euthyrox.

Va continua criza Euthyrox în România? Un specialist din domeniul medicamentelor oferă răspunsul

Medicamentul Euthyrox, utilizat în afecţiuni ale glandei tiroide, lipseşte din farmacii din primăvară. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, cel mai mare producător autohton de medicamente spune că lista medicamentelor care nu se mai găsesc în farmacii este mult mai mare.

”Criza de levotiroxină (Euthyrox) este oarecum unică, un fel de furtună perfectă cu 4-5-6 fronturi.

Din 4 producători, a rămas unul, pentru că prețul aprobat în țară este nerentabil, probleme tehnologice, schimbarea protocolului și introducerea unei indicații care a făcut să crească consumul, pacienți care pe bună dreptate au făcut stocuri, pentru că au observat discontinuități, o birocrație extremă pentru a primi medicamentul gratuit, care a făcut să se vândă cu banii jos.

În martie am arătat că pot aduce cantități nelimitate, dar că trebuie schimbată metodologia de preț – nu s-a putut. Am propus să aduc alternative liotironină, un produs interșanjabil – nu s-a acceptat”, a declarat Dragoș Damian pentru Hotnews.

Care sunt cauzele crizei de Euthyrox și de alte medicamente

Același Dragoș Damian spune că la baza crizei medicamentelor stă faptul că, în ultimii ani, nu a existat un interes real al autorităților de a comunica cu fabricanții de medicamente din țară.

”Fabricanții din țară nu au avut până în 2017 o platformă solidă de dialog cu politicienii, astfel încât nu este de mirare că nu au putut să fie un partener pentru a crea strategii politice.

Noi am fost mai degrabă axați pe problemele noastre imediate – procurarea de materii prime, deficitul de resurse calificate, restricții în extindere datorate unor PUG-uri sau PUZ-uri aberante – iar aceste probleme nu ne-au dat vreme să stăm toata ziua pe scările Parlamentului și să facem lobby, cum fac alții.

Degeaba am arătat în ultimii 5 ani că în caz de forță majoră singurul partener rămân fabricile din țară, nimeni nu a ascultat ce spuneam. Degeaba am spus că România are o rată a importurilor de medicamente de 90%, ceea ce o face captivă și șantajabilă, nimeni nu a dat importanță.”, mai spune Damian pentru sursa citată.