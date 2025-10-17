Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate

Viața lui Michael Schumacher s-a schimbat complet în anul 2013 când a suferit un accident teribil la ski. De atunci și până acum, informațiile privind starea lui de sănătate nu au fost tocmai unele clare.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher

În 2013, legenda Formulei 1 a fost la un pas de moarte. Tragedia a avut loc în timpul unei vacanțe în familie în Meribel Franța. Iar din acel moment, marele campion nu a mai fost văzut niciodată public.

Până acum ce se știe este că . Totodată, nu există nici indicații conform cărora acesta ar putea să meargă. Un jurnalist francez a declarat însă că sunt și niște ”semne pozitive”.

Mai exact, jurnalistul L’Equipe, Stefan L’Hermitte, a încercat să ofere o perspectivă asupra mecanismelor interne ale vieții lui Schumacher. S-ar părea că Michael Schumacher a reușit să semneze o cască anul acesta.

Ce spune jurnalistul francez despre legenda Formulei 1

Nu este clar însă cum a fost posibil așa ceva. Mai exact, jurnalistul ia în calcul ipoteza în care soția l-ar fi ținut de mână. Chiar și așa, nimic nu este clar, iar familia continuă să fie discretă.

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că fundamental nu știm nimic. Singurele vești reale vin de la familia lui, iar acest lucru este întotdeauna foarte important, pentru că veștile care vin de la familia lui sunt veștile bune.

Veștile care vin din afară probabil nu valorează prea mult. Anul acesta am semnat o cască. Era pentru un eveniment caritabil. Soția lui l-a ținut de mână? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, aproape un semn de viață.

Dar adevărul este că încă nu l-am văzut mergând și, se pare, încă nu poate vorbi. Așa că încă avem de-a face cu cineva care încă respiră, care ar putea avea câteva mici interacțiuni cu familia sa, dar nu putem spune cu siguranță că se simte bine”, a declarat jurnalistul francez pentru RTL.

Michael Schumacher a semnat o cască de protecție anul acesta

Amintim că anterior, Sport a dezvăluit în exclusivitate că Schumacher a semnat o cască de protecție pentru a strânge bani pentru organizația caritabilă Sir Jackie Stewart, Race Against Dementia.

Chiar și așa, rămân o mulțime de semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a acestuia. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care

Practic în 2013, Michael Schumacher s-a ciocnit cu capul înainte de o piatră. Deși casca sa a absorbit o mare parte din impact, gravitatea accidentului a crăpat carcasa dură și i-a fracturat craniul, ducând la o leziune cerebrală traumatică.

A fost plasat în comă, a suferit două operații cerebrale și a fost considerat sigur pentru mișcare abia în iunie 2014. De atunci însă, declarațiile familiei cu privire la starea acestuia de sănătate au fost rezervate.