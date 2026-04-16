Ce se întâmplă cu micuții traumatizați la grădinița din Craiova, care erau agresați de educatoare. Semnalele care trebuie să alarmeze orice părinte: „Nu este un detaliu”

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu un copil atunci când locul în care ar trebui să se simtă în siguranță devine sursa fricii? Cazul exploziv de la o grădiniță din Craiova, unde mai mulți părinți susțin că micuții ar fi fost agresați de o educatoare, deschide o întrebare incomodă despre ceea ce nu se vede dincolo de ușile unei săli de clasă. În timp ce ancheta este în desfășurare, specialiștii avertizează că semnele unei posibile traume apar mult înainte ca adevărul să iasă la iveală, iar ignorarea lor poate avea consecințe greu de reparat.

Copiii care trăiesc frica în loc de siguranță. Semnele subtile pe care părinții nu trebuie să le ignore

Speța educatoarei Loredana, de la deja supranumita grădinița groazei, scoate la iveală o realitate greu de imaginat într-un loc care ar trebui să fie sigur pentru copii. Ancheta deschisă la grădinița cu program prelungit ”Sfânta Tatiana” din Craiova a pornit de la o înregistrare făcută publică de o fostă angajată, însă, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, . Pe înregistrare se aude clar cum educatoarea țipă la copii, îi amenință și îi umilește. Un băiețel, aflat în prima zi de grădiniță, plânge și spune că vrea să plece acasă, însă este redus la tăcere prin amenințări. Tonul agresiv nu era o excepție, ci o regulă. Mai mulți părinți au povestit ulterior că micuții lor deveniseră speriați, refuzau să mai meargă la grădiniță și chiar spuneau acasă că sunt bătuți.

ADVERTISEMENT

Situația capătă însă o dimensiune și mai tulburătoare din mărturiile celor care au văzut direct ce se întâmpla în instituție. Fosta angajată, care a lucrat ca asistent medical, susține că episoadele de agresiune erau frecvente și depășeau cu mult ceea ce apare în înregistrare. Potrivit acesteia, copiii ar fi fost legați și loviți peste cap, uneori din răzbunare sau pentru că nu voiau să mănânce. Și tatăl unei fetițe a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Bărbatul spune că fiica lui ar fi fost pusă de educatoare să se bată cu o colegă mai mare. Părinții susțin că nu au avut dovezi până recent și că ar fi fost descurajați să vorbească, invocându-se inclusiv clauze din contractele semnate cu grădinița.

Trauma din spatele ușilor închise. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea copiilor abuzați

FANATIK a discutat cu psihologul școlar Elena Stambuli, care a subliniat că expunerea copiilor la astfel de situații poate lăsa urme adânci în plan emoțional, manifestate prin anxietate, teamă, dificultăți de adaptare și probleme de încredere ce se pot extinde pe termen lung. Totodată, specialistul atrage atenția că un comportament de acest tip din partea unui adult poate indica posibile dezechilibre emoționale și o lipsă de autocontrol, aspecte incompatibile cu responsabilitatea de a lucra cu copii de vârstă mică.

ADVERTISEMENT

„Ambele cazuri descriu un tipar de comportament care depășește clar limitele acceptabile în educația timpurie și intră în zona abuzului emoțional și fizic. Sunt cu atât mai îngrijorată, având în vedere că vorbim despre copii foarte mici, care au nevoie de siguranță și predictibilitate, dar care, în aceste contexte, sunt expuși la frică, umilire și intimidare. Nu vorbim doar despre incidente izolate, ci despre un mod de a relaționa cu copiii care le poate afecta direct felul în care se văd pe ei înșiși și lumea din jur.

ADVERTISEMENT

Comportamente precum tonul ridicat, umilirea, pedepsele, pot avea un impact real asupra dezvoltării emoționale ale copiilor. La această vârstă, aceştia nu separă comportamentul adultului de propria lor valoare și ajung să creadă că `au greșit pentru că sunt răi`, nu pentru că au făcut o greșeală, care, la această vârstă nu este ceva neobișnuit”, a explicat Elena Stambuli, psiholog școlar, cu privire la cazul micuților agresați de directorul grădiniței private pe care o frecventau.

ADVERTISEMENT

Semnalele tăcute ale preșcolarilor. Cum se transformă frica în comportament și vătămarea în normalitate

Pe măsură ce apar noi detalii din ancheta jurnalistică și din declarațiile persoanelor implicate, specialistul detaliază posibilele explicații din spatele acestor manifestări și rolul pe care îl poate avea mediul organizațional în perpetuarea sau, dimpotrivă, în stoparea unor astfel de comportamente. „Semnalele trase de părinți, cum ar fi refuzul de a merge la grădiniță sau schimbările de comportament, merită luate în serios, mai ales dacă observă schimbări în comportamentul copilului. Sunt, de multe ori, felul în care acesta semnalează că nu se simte în siguranță.

Într-un mediu educațional sănătos, disciplina nu se construiește prin frică, ci prin comunicare, răbdare și consecvență. Copiii învață cel mai bine atunci când se simt văzuți și protejați și valorizați. Pentru mine, unul dintre cele mai tulburătoare lucruri este momentul în care un copil ajunge să ceară să fie bătut, pentru că `așa se întâmplă la grădiniță`. Asta arată cât de repede poate fi normalizat abuzul în mintea unui copil mic. Ei nu au reperele necesare ca să pună la îndoială comportamentul adultului, așa că îl interiorizează”, a mai precizat, pentru FANATIK, experta în educație timpurie.

ADVERTISEMENT

Tipar de control și reacții disproporționate. Ce se ascunde în spatele comportamentului agresiv al educatoarei Loredana

În același registru, psihologul școlar atrage atenția asupra factorilor care ar putea influența evoluția comportamentului adultului, dar și asupra importanței unei reacții instituționale rapide, înainte ca situațiile de acest tip să se amplifice. „Comportamentele descrise de martori indică un tipar de relaționare marcat de control excesiv, impulsivitate și o capacitate redusă de reglare emoțională, precum și o toleranță scăzută la frustrare. Aplicarea repetată a violenței pentru motive minore, reacțiile disproporționate la situații obișnuite în mediul preșcolar, toate acestea sugerează dificultăți în gestionarea frustrării și o tendință de a transforma tensiunea internă în comportamente agresive orientate spre persoanele vulnerabile.

În astfel de cazuri, adultul nu reacționează strict la situația prezentă, ci descarcă emoții acumulate din alte surse, dovada fiind faptul că pedepsele erau aplicate ca răspuns la întrebările părinților sau în contexte fără legătură directă cu comportamentul copiilor. Acesta reprezintă un mecanism de deplasare a furiei. De asemenea, implicarea copiilor în acte de agresiune între ei reflectă o dinamică de control și dominare, în care autoritatea este menținută prin frică și confuzie, prin instaurarea terorii”, a continuat aceasta, pentru FANATIK.

Psiholog școlar: „Necesită evaluare psihologică și, dacă este cazul, intervenție specializată”

Analiza continuă cu o perspectivă mai largă asupra efectelor pe care un astfel de context le poate avea asupra copiilor, dar și asupra responsabilității colective de a observa din timp semnalele de risc și de a le trata cu seriozitate. „Schimbarea relatată de martori, de la un comportament anterior adecvat la unul abuziv, poate fi asociată cu factori precum stres cronic, epuizare profesională sau posibile dificultăți psihice apărute în timp. Este important de subliniat că astfel de manifestări reflectă o problemă la nivelul adultului și necesită evaluare psihologică și, dacă este cazul, intervenție specializată. În același timp, contextul organizațional are un rol esențial prin faptul că tolerarea sau ignorarea unor semne timpurii poate contribui la agravarea comportamentelor abuzive”, a ținut să mai adauge psihologul școlar.

Când mediul devine nesigur. Consecințele invizibile asupra copilului și nevoia de intervenție timpurie

În final, Elena Stambuli reia discuția dintr-o perspectivă mai amplă, subliniind impactul pe termen lung al mediilor nesigure asupra dezvoltării emoționale a copiilor și . „Cred că astfel de situații ne obligă să fim mai atenți, ca profesioniști și ca adulți, la ce se întâmplă în spațiile în care ne lăsăm copiii. Fără un mediu securizant, comunicare blândă, limite, relații sănătoase între copii și adulți, consecințele nu sunt doar pe termen scurt, ci pot avea urmări serioase pe termen lung. Copiii abuzați pot rămâne cu anxietate, teamă și neîncredere în adulți. Își pot forma o imagine de sine negativă și pot avea dificultăți în a-și gestiona emoțiile, fie devenind agresivi, fie retrași. Cel mai important este că aceste efecte pot fi reduse dacă apare la timp un adult care oferă siguranță și sprijin.

Cazurile acestea nu sunt doar doar despre educatoare sau părinți, ci despre cât de vulnerabili sunt copiii în contexte în care adulții abuzează de autoritate și unde controlul extern este slab. În educația timpurie, siguranța emoțională nu este un detaliu, ci baza pe care se construiește tot restul dezvoltării acestor copii”, sunt concluziile la care a ajuns Elena Stambuli după ce a analizat toate informațiile făcute publice de către fosta angajată a grădiniței, dar și a unuia dintre părinții care au avut fetița în situația de a se bate cu un alt copil la îndemnul educatoarei.

Reacția autorităților și întrebările fără răspuns din „grădinița groazei”

În urma apariției înregistrării care a declanșat scandalul, autoritățile au intervenit, iar poliția a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. În același timp, reprezentanții instituției, aflate sub egida Mitropoliei Olteniei, au anunțat declanșarea unei anchete interne și convocarea comisiei de disciplină, pentru a analiza toate acuzațiile și circumstanțele în care s-ar fi produs presupusele fapte. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga dimensiune a situației. Rămân însă deschise întrebări esențiale: cum a fost posibil ca presupusele abuzuri să se desfășoare o perioadă îndelungată fără a fi oprite și câți copii au fost, în realitate, expuși acestui mediu descris de părinți drept „grădinița groazei”.