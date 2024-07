Ce se întâmplă cu Mihai Albu la două luni de la operația de cancer: ”Văd că radie

În urmă cu câteva luni, Mihai Albu a anunțat că a fost operat de cancer la prostată. Celebrul designer se află în perioada de recuperare și a povestit cum se simte după această intervenție.

Mihai Albu a aflat la începutul anului că are cancer la prostată

Începutul acestui an a fost unul dificil pentru Mihai Albu. Designerul a aflat că are cancer la prostată și a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale.

În prezent, acesta se recuperează și urmează cu strictețe un tratament prescris de medici. Din fericire, lucrurile au evoluat spre bine, iar

Atunci când a ieșit din operație, Mihai Albu le-a promis fanilor că va reveni cât mai repede la marea sa pasiune. Pentru că starea sa de sănătate este din ce în ce mai bună, designerul s-a întors în atelierul său de creații.

Mihai Albu a primit undă verde din partea medicilor, ceea ce înseamnă că poate să muncească. Asta nu poate decât să-l bucure pe designer, căci abia aștepta să creeze pantofi minunați pentru clientele sale.

Mihai Albu se simte mult mai bine și a revenit la atelier

Mihai Albu a vorbit despre starea sa de sănătate în cadrul emisiunii ”Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu. Designerul a declarat că a acum o lună jumătate i s-a spus că nu are nevoie de chimioterapie și că se poate întoarce liniștit la muncă.

Analizele pe care le-a făcut în urmă cu o lună jumătate vor trebui repetate la fiecare trei luni. Pentru a-și monitoriza starea de sănătate,

"Deja am o lună de când am aflat că am o analiză bună. E chiar în limita de jos a normalității și nu mai trebuie să fac chimioterapie. E o analiză care trebuie repetată la fiecare trei luni, de acum înainte toată viața.", a spus Mihai Albu

Analiza respectivă îi arată designerului dacă este sau nu în pericol. În cazul în care valorile sale se modifică, acesta va trebui să ia imediat măsuri pentru sănătatea sa.

Între Mihai Albu și meseria lui există o conexiune puternică. Designerul a mers la atelier în fiecare zi, inclusiv înainte de a fi internat. Clientele îl întreabă mereu cum se simte, iar comenzile pentru pantofi vin pe bandă rulantă.

”Până înainte de operație am fost zilnic la atelier. După operație am lipsit vreo două săptămâni de la atelier, dar am condus de acasă tot ce a trebuit.”, a mai spus designerul.