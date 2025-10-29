Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi?! “E foarte încăpățânat!”. Fostul coleg de la Steaua, dezvăluiri despre antrenorul Craiovei

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are o singură victorie în ultimele 7 meciuri din toate competițiile, iar situația a devenit una tensionată pentru Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor a fost analizat de unul dintre foștii săi colegi cu care a jucat la Steaua.

Fostul coleg de la Steaua i-a făcut caracterizarea lui Mirel Rădoi

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul mijlocaș Marian Aliuță a mărturisit că Mirel Rădoi este o persoană încăpățânată și de aici au apărut anumite probleme, așa cum a fost și cea Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

”Mirel e un băiat de echipă, profesionist, dar are nebunia aia lui, ambiția lui, vrea să iasă totul ca el. E foarte încăpățânat, dar nu e un om prost. Faptul că el a dat ceas, nu văd un lucru rău. Până la urmă Baiaram este peste tot ce e acolo, este briliantul Craiovei, este cel mai bun.

Probabil a vrut să-l motiveze. Nu știu de ce a gestionat Mirel așa. I-a dat ceva și după aia i-a luat locul de titular. Cred că mai bine nu-i dădea. Aici trebuie să gestioneze el, să aibă relația pe care a avut cu jucătorii de la naționala de tineret, cum îi motiva și au jucat băieții ăia și pentru el.

ADVERTISEMENT

Așa trebuie să se întâmple și la Craiova, să-i motiveze, să câștige vestiarul. Nu cred că trebuie să intri în conflict cu familia ta, aici cu Rotaru, cu jucătorii. Lucrurile alea trebuie să rămână acolo”, a declarat Aliuță.

ADVERTISEMENT

Cât de conflictual era Rădoi ca jucător

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul , dacă Rădoi era la fel de conflictual și în perioada când juca la Steaua, Aliuță a dat un răspuns ferm și s-a arătat intrigat că fostul său coleg s-a luat de patronul Mihai Rotaru.

”Nu, n-a fost, dar era impulsiv, își spunea punctul de vedere. Nu știu dacă el își dorește asta (n.r. – conflicte), probabil din ambiție, din faptul că nu îi ies rezultatele, de aici refulează. Nu cred că vrea conflict cu cineva, dar își spune punctul de vedere.

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun că e bine ce face, până la urmă Rotaru face sacrificii, nu e ușor să aduci bani. Când eram jucător nu știam ce înseamnă business și spuneam să vină cu banii. Nu e ușor să aduci bani. Faptul că ei au stabilitate la Craiova e un lucru extrem de mare. Cred că doar FCSB stă mai bine financiar, dar ca bază sportivă și stadion sunt pe primul loc”, a spus Marian Aliuță.

Rădoi s-a luat de Rotaru după remiza cu Metaloglobus

Universitatea Craiova a continuat seria de jocuri modeste și a remizat, scor 0-0, cu lanterna Metaloglobus în etapa a 14-a din SuperLiga, iar la final Mirel Rădoi .

”De fiecare dată când se acumulează o presiune, noi nu putem să facem față. Am încercat să le explic suporterilor că rezultatele vor întârzia pe o perioadă mai îndelungată dacă vor pune o presiune foarte mare.

Luăm istoricul echipei, așa a fost și când au fost Bergodi, Reghecampf ca antrenori, a fost o serie mare 7 meciuri fără rezultate. Cred că ar fi o mare greșeală să ne dezbinăm singuri. Să nu vină nimeni din exterior, dar să o facem noi. Vor mai fi astfel de momente, dar e important unde ne vom afla la final.

Clubul a marșat pe aceste lucruri, trebuie să spunem adevărul! Nu doar Bergodi, Reghecampf, Neagoe sau Rădoi sunt nebuni… E clar că și la nivel de club sunt niște probleme și trebuie să se rezolve. Toată lumea e de vină pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a afirmat tehnicianul.

Nu este prima ieșire în decor a lui Rădoi la adresa patronului Craiovei

Atacul lansat de Mirel Rădoi asupra lui Mihai Rotaru nu este o premieră. În urmă cu 3 luni, după ce Universitatea Craiova pierdea jocul din deplasare cu FK Sarajevo, .

”(n.r. – Mihai Rotaru a spus Slava Ukraini! imediat după meci, cu referire la evoluțiile jucătorilor aduși din Ucraina, Romanchuk și Isenko) E declarația dânsului. Acum văd că face analize și după meci. Eu acum aud asta prima dată”, a atacat antrenorul oltenilor.