Ce se întâmplă cu modelul acuzat că a vrut să otrăvească un milionar! Fosta Miss, afacere nouă?

De ceva vreme, prin Nordul Capitalei, și-au făcut, din nou, apariția tot felul de fluturași imprimați care anunță momente fierbinți pentru domnii cu dare de mână. Iar printre aceștia s-au ”strecurat” câțiva care o au ca imagine pe o domnișoară foarte cunoscută, fiind vorba de tânăra care este acuzată de fostul iubit, afaceristul Adrian Luca, că ar fi încercat să îl otrăvească.

Fosta Miss, cea care ar fi încercat să-și otrăvească iubitul, imagine controversată

marca FANATIK. Era acuzată de fostul ei iubit, milionarul Adrian Luca, că ar fi încercat să îl otrăvească cu mercur după ce el i-a făcut cadouri fabuloase de-a lungul relației pe care au avut-o.

ADVERTISEMENT

Cei doi au început o acerbă luptă în justiție în care omul de afaceri cere daune de milioane de euro pentru lucrurile pe care le-ar fi suportat. Între timp însă, pe perioada proceselor pe care le are cu Adrian Luca, tânăra fostă Miss se pare că și-a găsit o nouă ocupație.

Mai exact, în zona de Nord a Capitalei, pe la restaurantele de fițe și prin cluburi, se împart fluturași în care Andreea Coman face invitații fierbinți pentru momente petrecute în compania celor care vor să beneficieze de un masaj… Fierbinte, evident, fără să precizeze însă despre ce servicii ar oferi la adresa indicată.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor de pe fluturașul cu pricina, serviciile pe care le-ar oferi tânăra au loc chiar în apartamentul pe care Adrian Luca i l-ar fi făcut cadou și pe care acum, în justiție, se chinuiește să îl recupereze alături de alte bunuri pe care i le-a dăruit de-a lungul relației lor.

Milionarul Adrian Luca susține că a fost otrăvit de fosta iubită

Adrian Luca, unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din zona de vest a României, cu interese mai ales în zona imobiliară, a povestit, pentru FANATIK, experiența pe care ar fi avut-o cu tânăra care, acum, conform fluturașilor împărțiți în București, ar oferi clipe fierbinți celor care își doresc asta.

ADVERTISEMENT

Mai exact, el a povestit că tânăra ar fi încercat să îl otrăvească cu mercur după ce el i-ar fi ”donat” peste două milioane de euro, în cadouri și vacanțe de vis petrecute de-a lungul anilor de relație. Ba chiar, ne-a mărturisit el, era la un pas să se căsătorească cu ea.

La acea vreme chiar, pentru a fi alături de fosta Miss Europe, doar că a început să se simtă din ce în ce mai rău imediat după ce i-a ”donat” un apartament de lux, mobilat ca-n filme în valoare de aproape un milion de euro.

ADVERTISEMENT

”Lucrurile nu se întâmplau cum era firesc, ci, de cele mai multe ori, mă simțeam forțat să-i ofer cadouri. Exista o nemulțumire constantă la ea, mereu găsea motiv de supărare și încet-încet am observat că după ce primea câte un cadou, revenea la starea/atitudinea care mă făcuse să intru în relație cu ea”, ne spunea, în exclusivitate, Adrian Luca.

ADVERTISEMENT

Adrian Luca și fosta iubită se judecă în mai multe procese

Conform datelor FANATIK, în aceste momente, , unele în care omul de afaceri solicită anularea actelor de donație pe care i le-a făcut fostei sale iubite, altele în care cere daune morale și există și o serie de plângeri pe numele tinerei prin care este acuzată că l-ar fi otrăvit.

”Nu am îndoieli că am fost otrăvit cu mercur (rezultatele analizelor sunt foarte clare). Am pus cap la cap niște informații, am făcut niște legături și acesta a fost motivul pentru care am formulat plângerea penală. Rămâne ca organele abilitate să facă cercetările necesare în această direcție.

Pare însă că ea a fost principala persoană care a profitat de pe urmă faptului că, fiind sub influența mercurului, am reacționat anormal”, mai spunea omul de afaceri, motivând că intoxicația suportată l-a făcut să doneze bunurile și sumele de bani pe care acum vrea să le recupereze.

Trebuie precizat că reporterii FANATIK au încercat să o contacteze pe Andreea Coman, dar, până la ora publicării acestui material, fosta iubită a afaceristului nu a răspuns apelurilor.