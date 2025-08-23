Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe

Fontana di Trevi este un obiectiv turistic unde oamenii stau la coadă pentru o poză sau pentru o dorință. Ce se întâmplă, de fapt, cu aruncate de către turiști în apa acestei atracții din Italia. Puțină lume știe gestul la care recurg autoritățile.

Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi

Te-ai întrebat vreodată unde ajung banii aruncați de vizitatori în Fontana di Trevi? Turiștii care ajung în Roma respectă un ritual care se ține de foarte multă vreme, dar foarte puțini călători cunosc adevărul despre obicei.

Majoritatea își pun o dorință de dragoste, sănătate sau să se întoarcă în această destinație, dar pierd din vedere un lucru extrem de important. Ce se întâmplă, în realitate, cu monedele aruncate de oamenii care vin aici din toate colțurile lumii.

Acesta sunt adunate în fiecare dimineață de muncitori. Ulterior, obiectivul turistic este curățat temeinic pentru a străluci în așteptarea următorilor vizitatori. Potrivit panourilor amplasate în preajma fântânii, banii merg către acte de caritate.

Monedele adunate din se colectează timp de mai multe zile. Apoi, sunt trimise către filiala din Roma a organizației caritabile catolice Caritas. Angajații instituției îi numără și îi folosesc pentru a sprijini persoanele fără adăpost.

De asemenea, banii sunt folosiți pentru familiile aflate în dificultate. În plus, monedele sunt utilizate pentru a finanța o bancă de alimente, o cantină și diverse proiecte sociale, cum ar fi oferirea de mese calde celor nevoiași.

Ce spun turiștii despre fondurile adunate din Fontana di Trevi

Turiștii care sunt informați în privința monedelor pe care le aruncă în Fontana di Trevi sunt bucuroși că pot ajuta. Majoritatea celor care se fotografiază în acest punct turistic sunt încântați de decizia autorităților.

„Am vrut să îmi pun o dorință foarte dragă mie. Știu și că moneda aceasta nu rămâne acolo, ci va ajuta oameni nevoiași”, a declatat Yula Cole, o turistă din Brazilia, după ce a aruncat moneda în fântână, pentru .

„Mi-am pus o dorință, dar sper ca banii aceștia să ajute și dorințele altor oameni”, a subliniat femeia, mai arată sursa menționată anterior. O altă persoană consideră că este vorba de un transfer de sentimente.

Susține că acesta este modul potrivit de a-i ajuta pe cei săraci, prin aruncarea unei simple monede în Fontana di Trevi. Obiceiul de a pune un ban în fântână poate fi privit de multe persoane ca o „călătorie frumoasă”.

„Îmi place să știu că atunci când arunci o monedă poți ajuta oamenii care au nevoie. Cred că într-un oraș frumos cum e acesta din Italia, care este un oraș sfânt, ne putem ajuta vecinii în acest fel.

Mi se pare prețios. Este un semn de speranță și ajutor, de caritate și de bucurie. Deci, odată cu venirea speranței cred că este un început bun”, a spus Gabriela Finxton, turistă din Chile.

Scoaterea monedelor din Fontana di Trevi, un adevărat show

Scoaterea banilor din Fontana di Trevi reprezintă un moment important pentru muncitori. Adunarea monedelor reprezintă un adevărat spectacol pentru vizitatorii care ajung în acest loc încă de la primele ore ale dimineții.

Colectarea este gestionată de către furnizorul de apă și de energie din Roma. Procesul are loc cu ajutorul unor instrumente specifice, care adună monedele. De asemenea, e nevoie de o pompă care are rolul de a le aspira de pe fundul obiectivului.

Banii sunt adunați sub supravegherea atentă a poliției locale. Călătorii sunt fascinați de acest loc, dar și de faptul că își pot pune o dorință. În altă ordine de idei, peste 1 milion de euro sunt colectați anual din această fântână.

Roma este una dintre cele mai vizitate capitale din lume datorită acestui monument. Autoritățile consideră că ar trebui să perceapă o taxă din cauza lipsei de respect a unora dintre vizitatori. În fiecare an orașul primește aproximativ 21 de milioane de turiști.

Obiective turistice din Roma

Fontana di Trevi nu este singurul obiectiv turistic din Roma care nu trebuie ratat. Printre cele ce nu trebuie omise de vizitatori se numără Colosseumul, o clădire-ruină impresionantă a Imperiului Roman. Are o formă eliptică de 189 metri lungime.

O altă atracție inedită este Panteonul, ridicat pe post de templu al zeităților grecești. Arhitecții susțin că este cea mai completă structură antică din oraș. Piața Veneția, situată în vecinătatea Dealului Capitol, e perfectă pentru plimbări relaxante.

Forumul Roman reprezintă un loc care abundă de monumente celebre. Cel mai remarcabil monument este cel al lui Victor Emanuel al II-lea, intitulat Il Vittoriano. Acesta mai este numit de către localnici drept Altarul Patriei.

În Roma nu trebuie ratate Treptele Spaniole și biserica Trinità dei Monti. Turiștii trebuie neapărat să ajungă în cartierul Trastevere care are un farmec aparte. O plimbare prin această regiune trebuie să includă principalele atracții.

Printre cele mai cunoscute se află bazilica San Crisogono sau Biserica Santa Maria. Muzeul Romei sau Grădina Botanică se găsesc tot în această zonă care are un suflu tânăr și efervescent. Piața Navona, situată în centrul istoric al orașului, e foarte instagramabilă.

Podul Sant’Angelo, care se întinde peste Tibru, este unul Antic. A fost finalizat în anul 134 d.Hr. de către împăratul roman Hadrian. E compus din 7 arcade de piatră și 5 deschideri principale de aproximativ 18 metri.