Ce se întâmplă cu moștenirea lui Viorel Lis. Judecătorii au decis că…

Decizie neașteptată a instanței în dosarul în care fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, se judecă pentru o moștenire din județul Argeș.

După ce Lis se împăcase cu cealaltă parte din dosar, instanța a respins înțelegerea dintre părți și a decis ca procesul să continue, scrie spynews.ro.

Miza procesului este dreptul de proprietate asupra unei livezi de 3.000 m² din satul natal al lui Viorel Lis.

Viorel Lis, forțat să continue procesul

După ce părțile au decis să se împace, acordul dintre ele trebuia aprobat de instanță, însă judecătorul a decis că procesul trebuie să continue.

„Respinge tranzacţia părţilor, formulată în cauza privind pe reclamanţii-pârâţi ION GABRIELA, MEDARU MIHAELA-IULIANA, ION CRISTIAN CĂTĂLIN, pe pârâtul-reclamant LIS VIOREL şi pe pârâta LIS FLORENTINA. Cu recurs în termen de 30 de zile la Tribunalul Argeş. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Curtea de Argeş”, se arată în decizia instanței.

Viorel Lis este foarte atașat de casa părintească din Argeș, aceasta fiind una dintre puținele proprietăți pe care le deține.

”În timpul mandatului n-am avut nici o firmă. Un lucru mai de preţ era casa părintească de la Curtea de Argeş, pe care am extins-o cu o cameră. În plus mai aveam patru hectare de pământ, moştenite de la părinţi. În urma divorţului am cumpărat o casă pe Tunari. Am renovat-o şi apoi am închiriat-o, ca să mai scot un ban. Acum stau într-un apartament cu două camere, în zona Dristor. L-am cumpărat împreună cu Oana”, spunea Lis în urmă cu 15 ani.

În ultima vreme, Viorel Lis a avut probleme serioase de sănătate, iar anul trecut, a fost diagnosticat cu depresie,

”Pe de altă parte, majoritatea oamenilor după ce trec de o vârstă se confruntă cu depresia. Viorel este un om care a avut 2000 de oameni sub conducerea lui. E foarte greu ca dintr-o dată să fii un pensionar normal, după ce ai fost activ toată viaţa, dar eu îl susţin cum pot”, a declarat Oana Lis.

