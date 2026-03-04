Ce se întâmplă cu NATO după incidentul cu racheta iraniană care se îndrepta spre Turcia. General român: „Se schimbă datele problemei”

ADVERTISEMENT

O rachetă balistică trimisă de Iran a fost interceptată aproape de Turcia, țară membră NATO, miercuri, 4 martie 2026, iar îngrijorările privind escaladarea conflictului care a început în ultima zi de februarie.

Racheta iraniană care viza Turcia zguduie alianța? Ce decizie ar putea lua NATO după incident

Un reputat general a deslușit, în exclusivitate pentru FANATIK, situația și a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor: este NATO în prag de război cu Iranul sau conflictul din Orientul Mijlociu e sub control și nu ne afectează direct?

Generalul Dan Grecu susține că racheta iraniană viza, cel mai probabil, un obiectiv militar american de pe teritoriul Turciei, iar acțiunea Teheranului este una destul de riscantă, cu toate că Ankara nu ar fi de acord cu activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, dat fiind rolul de mediator pe care și l-a asumat în regiune și retorica anti-israeliană a lui Erdogan.

„În mod sigur, racheta balistică trimisă spre teritoriul Turciei, probabil având ca obiectiv unul din amplasamentele militare americane, este, din punctul meu de vedere, o greșeală. O greșeală de estimare, pentru că Turcia, alături de Qatar, a fost unul din mediatorii procesului, așa-zisului proces de dialog de mediere între Statele Unite și Iran, care a avut loc în mai multe capitale din Orientul Mijlociu și ulterior, la Geneva”, a declarat generalul-maior Dan Grecu, pentru FANATIK.

Singurul scenariu ce poate aprinde fitilul în alianța NATO

Incidentul din 4 martie , spune Grecu, în continuare, dar totul se poate schimba dacă ar fi țintită o altă țară a alianței nord-atlantice.

„Nu cred că va avea efecte asupra NATO, ca ansamblu, pentru că Turcia, în niciun caz, nu va solicita convorbiri conform articolului 4, sau, poate mai puțin, conform articolului 5 pentru această acțiune.

Turcia, fiind, în continuare, unul din actorii principali în încercarea de mediere a acestui conflit de reducere a confruntării militare, în favoarea unui dialog diplomatic. Poate Turcia, ca ansamblu, nu, dar președintele Erdogan în mod sigur, încearcă să fie un lider al lumii musulmane, indiferent de cine este ea reprezentată”, a adăugat expertul în strategie militară.

Generalul a mai spus că , cele mai vocale, până acum, fiind Marea Britanie, Spania și Franța: „Da, dacă va fi atacată o altă țară membră NATO, atunci se schimbă datele problemei. Oricum a fost un atac împotriva unei baze britanice din Cipru, deci deja ar fi existat o astfel de situație. Spania, ați văzut, s-a opus total intervenției americane. Și Franța s-a opus, a spus că este în afara dreptului internațional.

Acum că Franța vrea să devină un lider nuclear al Europei. Președintele Macron vrea să devină liderul și apărătorul nuclear al Europei, în condițiile în care are mari probleme să-și rezolve nemulțumirile existente în prima țară”.

Conflictul din Iran a devenit unul regional, după ce pe tabla de șah au intrat, la scurtă vreme, și celelalte țări din Golf, acolo unde americanii au baze. Emiratele Arabe, Arabia Saudită, Bahrain și Qatar au devenit victime ale Teheranului.

Potrivit presei internaționale, armata israeliană estimează că atacurile ar putea dura aproximativ două săptămâni de aici înainte până când toate obiectivele vor fi atinse, după ce au căzut mai multe capete din vârful puterii de la Teheran.