Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, va rata meciurile cu Moldova și Austria din cauza unei accidentări. Italienii au anunțat când va fi apt de joc
Ciprian Păvăleanu
08.10.2025 | 16:52
Când va fi Nicolae Stanciu apt de joc după accidentarea ce i-a „interzis” convocarea la echipa națională. Foto: Hepta.ro

Nicolae Stanciu s-a accidentat înainte de acțiunea echipei naționale, motiv pentru care nu se află în lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria. Leziunea musculară suferită de căpitanul României l-ar putea ține departe de gazon pentru încă o săptămână, deci ar fi apt la timp pentru următorul meci al lui Genoa.

Când revine Nicolae Stanciu pe teren

Mircea Lucescu a primit o veste foarte proastă înaintea acțiunii echipei naționale. Căpitanul „tricolorilor”, Nicolae Stanciu, s-a accidentat și a ratat convocarea pentru meciul amical cu Republic Moldova, dar și pentru partida atât de importantă contra Austriei.

Mijlocașul român a suferit o accidentare de tip muscular, despre care s-a preconizat că-l va ține departe de fotbal două – trei săptămâni, iar italienii au anunțat că Patrick Vieira l-ar putea avea la dispoziție pentru meciul cu Parma, ce va avea loc pe 19 octombrie, informează calciogenoa.it.

Cum s-a accidentat Nicolae Stanciu și ce tip de accidentare a suferit

Deși la început părea doar o jenă resimțită în timpul alergării și a lovirii balonului, testele medicale efectuate au arătat că situația este mult mai gravă decât se credea. În urma unui RMN efectuat la Genova, s-a descoperit că Nicolae Stanciu a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept.

Pe lângă convocarea la echipa națională, fotbalistul de 32 de ani a ratat și meciul cu Napoli, pe care „grifonii” l-au pierdut cu scorul de 1-2, deși conduceau la pauză cu 1-0.

Cum se descurcă Nicolae Stanciu la Genoa. Românul a prins tot mai puține minute

După ce a revenit de la acțiunea naționalei din luna septembrie, Nicolae Stanciu a fost tras pe linie moartă de Patrick Vieira în următoarele două etape de Serie A. Căpitanul „tricolor” nu a bifat niciun minut pentru Genoa în meciurile cu Como și Bologna.

În schimb, el a fost pe teren la victoria cu 3-1 a echipei sale în șaisprezecimile Coppa Italia, unde va întâlni mai departe Atalanta. Prestația bună din partida cu Empoli l-a făcut pe antrenorul francez să îi mai acorde o șansă și în meciul cu Lazio, unde românul a intrat în minutul 68 pe teren, însă nu a mai putut schimba cu nimic tabela care arăta deja 0-3 în momentul introducerii sale.

Stanciu a înscris și un gol pentru „grifoni” până în acest moment, chiar la debutul său. El a reușit să-și treacă numele pe tabela marcatorilor într-un meci din fazele incipiente de Coppa Italia, împotriva unei echipe de Serie C.

