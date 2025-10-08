Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul

motiv pentru care nu se află în lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria. Leziunea musculară suferită de căpitanul României l-ar putea ține departe de gazon pentru încă o săptămână, deci ar fi apt la timp pentru următorul meci al lui Genoa.

Când revine Nicolae Stanciu pe teren

Mircea Lucescu a primit o veste foarte proastă înaintea acțiunii echipei naționale. Căpitanul „tricolorilor”, Nicolae Stanciu, s-a accidentat și a ratat convocarea pentru meciul amical cu Republic Moldova, dar și pentru partida atât de importantă contra Austriei.

Mijlocașul român a suferit o accidentare de tip muscular, despre care s-a preconizat că-l va ține departe de fotbal două – trei săptămâni, iar italienii au anunțat că Patrick Vieira l-ar putea avea la dispoziție pentru meciul cu Parma, ce va avea loc pe 19 octombrie, informează

Cum s-a accidentat Nicolae Stanciu și ce tip de accidentare a suferit

Deși la început părea doar o jenă resimțită în timpul alergării și a lovirii balonului, testele medicale efectuate au arătat că situația este mult mai gravă decât se credea. În urma unui RMN efectuat la Genova, s-a descoperit că Nicolae Stanciu a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept.

Pe lângă convocarea la echipa națională, fotbalistul de 32 de ani a ratat și meciul cu Napoli, pe care „grifonii” l-au pierdut cu scorul de 1-2, deși conduceau la pauză cu 1-0.

Cum se descurcă Nicolae Stanciu la Genoa. Românul a prins tot mai puține minute

După ce a revenit de la acțiunea naționalei din luna septembrie, Nicolae Stanciu a fost tras pe linie moartă de Patrick Vieira în următoarele două etape de Serie A. Căpitanul „tricolor” nu a bifat niciun minut pentru Genoa în meciurile cu Como și Bologna.

În schimb, el a fost pe teren la victoria cu 3-1 a echipei sale în șaisprezecimile Coppa Italia, unde va întâlni mai departe Atalanta. Prestația bună din partida cu Empoli l-a făcut pe antrenorul francez să îi mai acorde o șansă și în meciul cu Lazio, unde românul a intrat în minutul 68 pe teren, însă nu a mai putut schimba cu nimic tabela care arăta deja 0-3 în momentul introducerii sale.

El a reușit să-și treacă numele pe tabela marcatorilor într-un meci din fazele incipiente de Coppa Italia, împotriva unei echipe de Serie C.