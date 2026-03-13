Ce se întâmplă cu Nicolas Maduro, la mai bine de trei luni de când a ajuns la închisoare. „Noaptea țipă ca nebunul”. Mai mulți români au trecut pragul acestui penitenciar

La mai bine de trei luni de la capturare, Nicolas Maduro trăiește în condiții grele. Acesta este ținut în izolare în celebra închisoare federală din Brooklyn, New York, MDC. Aceasta este cunoscută pentru faptul că mulți deținuți au câștigat procese de milioane de dolari din cauza condițiilor deplorabile. Pe acolo au trecut multe personalități cunoscute, de la președinți până la vedete din industria muzicală. Desigur, și conaționali de-ai noștri au trecut pragul MDC.

Nicolas Maduro, strigăte de disperare la mai bine de trei luni de la încarcerare

Amintim că fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat pe 3 ianuarie, printr-o operațiune militară plănuită de administrația Trump. Acesta a fost încarcerat în Centrul Metropolitan de Detenție din Booklyn, New York, MDC, deja cunoscută pentru traiul greu. Maduro se află în izolare, într-o celulă lungă de trei metri și lățime de doi metri, cu un pat metalic, o toaletă, o chiuvetă și o fereastră mică.

Unele surse familiarizate cu situația fostului președinte spun că acesta urlă de disperare. „Sunt președintele Venezuelei! Spuneți țării mele că am fost răpit, că suntem maltratați aici!”, potrivit cotidianului spaniol . Maduro are voie să iasă doar de trei ori pe săptămână, timp de o oră, pe o terasă, iar „noaptea țipă ca un nebun că este ținut captiv de Statele Unite”. În acel timp „liber” el poate face duș, poate folosi telefonul, poate accesa e-mailuri sub supravegherea gardienilor și poate ieși în curtea exterioară, care este una mică.

De fapt, Maduro a fost plasat în Unitatea Specială de Locuințe (SHU), fiind o unitate de izolare care servește mai multor scopuri, precum izolare disciplinară, prevenirea sinuciderilor și protejarea deținuților cu risc ridicat. În cazul lui Maduro, sursele indică faptul că izolarea se datorează unor preocupări de securitate, el fiind, cel mai probabil, cel mai important deținut care a trecut pragul centrului.

Închisoarea din New York, cunoscută pentru condițiile grele, a fost călcată de multe personalități

MDC arată, din exterior, ca un cub de beton și se află într-o zonă industrială din Brooklyn. Sam Mangel, un consultant în domeniul penitenciarelor care a lucrat ani de zile cu deținuți, recunoaște că acel loc are multe lipsuri și că este „un iad pe pământ”. De asemenea, el a afirmat că pe lângă faptul că nu se alocă destul buget pentru această închisoare, nici personalul nu este îndeajuns.

„Centrul de detenție din Brooklyn este un iad pe pământ. Este într-o stare de neglijență totală, subfinanțat și cu personal insuficient. Este un loc în care nimeni nu ar vrea să petreacă niciun minut”, a declarat Mangel, conform sursei menționate.

În MDC se află diverși inculpați care își așteaptă procesul sau sentința. Astfel, multe personalități cunoscute în întreaga lume, de la președinți la vedete din industria muzicală, au trecut pragul celulelor din Brooklyn. Printre ei se află , partenera lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, fostul președinte din Honduras Juan Orlando Hernández și fostul șef al serviciilor secrete venezuelene, Hugo „El Pollo” Carvajal. De asemenea, pentru o perioadă au stat acolo și baronul mexican al drogurilor Ismael „El Mayo” Zambada, dar și fiul lui El Chapo, Joaquin „El Chapo” Guzman.

Mai mulți români au trecut prin centrul de detenție din Brooklyn, în care se află și Maduro

Printre românii care au trecut în centrul de detenție din Brooklyn, acolo unde , este și Dan Adrian Agafiței. Acesta a fost reținut pentru fraudă bancară, fraudă cu carduri și pentru furt de identitate. A stat în MDC în timpul procedurilor judiciare și a fost condamnat la 1 an de închisoare. A fost eliberat în 2025 și preluat de ICE pentru deportarea în România.

„Arestarea domnului Agafiței întărește angajamentul agenției de a identifica, reține și îndepărta infractorii violenți și cei care încalcă legea imigrației și care reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității naționale și a siguranței publice”, a declarat William P. Joyce, directorul interimar al biroului local al ICE

Acesta, împreună cu alți patru români, (Ioan-Anton Gherasim, Elvis Dan Atomei, Bobi Borcea și Răzvan Vicol) au instalat dispozitive la diferite bancomate și au reușit să sustragă sute de mii de dolari de la peste 600 de americani. Ei au fost acuzați de fraudă în urma unei anchete ample efectuate de FBI, Serviciile Secrete și de anchetatorii din cadrul poliției din New York. Infracțiunile au fost comise în perioada mai 2022 și februarie 2023.

„Cei cinci inculpați ar fi obținut ilegal informații financiare folosind dispozitive ascunse implantate în bancomate pentru a crea carduri de debit contrafăcute și a fura mii de dolari de la peste 600 de victime”, a declarat James Smith, director adjunct al FBI pentru biroul local din New York, într-un .