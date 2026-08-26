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Răzvan Zăvăleanu a oferit noi detalii despre situația de la CFR Cluj, după ce . Administratorul judiciar al ardelenilor a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre poziția lui Hendrick Klein în cadrul clubului și despre informațiile privind fondurile pe care acesta ar fi trebuit să le atragă la gruparea din Gruia.

Răzvan Zăvăleanu nu știe exact ce funcție oficială are Hendrick Klein la CFR Cluj

Administratorul judiciar a recunoscut că, până în acest moment, nu a avut o discuție directă cu noul om din conducerea CFR-ului și nici nu știe exact care este rolul oficial al acestuia. Zăvăleanu a explicat că venirea lui Klein ar fi avut legătură cu atragerea unor fonduri necesare clubului, însă, deocamdată, nu are informații despre vreo sumă intrată în conturile ardelenilor.

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„Am înțeles că aducerea domnului Hendrick Klein la club a fost în ideea în care ar fi existat promisiunea că vor fi atrase niște fonduri într-o asemenea sumă încât să poată fi acoperite cheltuielile urgente. Eu până acum nu am informația că ar fi venit vreo sumă în club, nici nu am vorbit cu dânsul vreodată și chiar am fost și reticent să vorbesc, pentru că nu știu care este calitatea oficială a dumnealui în club. Și atunci nu am crezut de cuviință să discutăm. Văd informațiile din presă, dar în curand cred că voi afla mai multe detalii, voi ajunge la Cluj și vedem“, a declarat Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine ia deciziile la CFR Cluj după intrarea în insolvență

. Potrivit acestuia, administratorul special va avea un rol esențial în activitatea clubului, în timp ce influența acționarilor se va manifesta în limitele prevăzute de procedură.

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„Vă spun cu certitudine că, într-o procedură de insolveță, singura persoană care decide atunci când nu este ridicat dreptul de administrare este administratorul special. Nu mai contează președinții, consiliile de administrație sau directorii, ci administratorul special este cel care conduce activitatea societății și reprezintă acționarii în procedură.

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Domnul Varga va avea puterea pe care i-o dă votul în calitate de creditor. Să zică să dăm drumul la bani, nu merge treaba asta, dar pe decizii strategice, având în vedere poziția lui de acționat majoritar și creditor majoritar, evident că va avea un cuvânt de spus“, a mai spus administratorul judiciar.

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Misterul celor 10 milioane de euro despre care se vorbea la CFR Cluj

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, despre informațiile conform cărora Hendrick Klein ar fi urmat să contribuie financiar la CFR Cluj, Răzvan Zăvăleanu a subliniat că nu există, în acest moment, date oficiale care să confirme intrarea banilor în club. Administratorul judiciar a confirmat, însă, că auzise despre o sumă importantă care ar fi urmat să fie adusă la Cluj.

„Eu nu știu să fi intrat vreun ban dinspre domnul Klein. Eu știu că venise să aducă o sumă mai mare, de vreo 10 milioane de euro, întinsă pe o perioadă la fel de mare, dar nu știu discuțiile dintre domnii Klein și Varga. Cât timp nu există ceva formalizat, facem doar speculații“, a încheiat disursul Răzvan Zăvăleanu.

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