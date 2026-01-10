Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan după ce Aris l-a lăsat în afara lotului? Victor Becali a făcut anunțul despre un posibil transfer

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan a plecat din România în urmă cu mai bine de patru ani, atunci când a fost cumpărat de Galatasaray de la FCSB. După ce a jucat la formația Cimbom, Pisa și Ankaragucu, mijlocașul român a ajuns la Aris, unde nu a confirmat și ar putea părăsi echipa elenă.

Victor Becali, anunțul despre viitorul lui Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan nu s-a acomodat deloc bine în campionatul Greciei, la Aris, iar clubul deja dorește să îi facă bagajele după doar o jumătate de sezon. La ultimul meci, contra lui Panetolikos, în Cupa Greciei, Moruțan nu s-a aflat deloc pe foaia de joc, iar acest lucru ridică semne mari de întrebare, deoarece mijlocașul nu a adunat 90 de minute din ultimele 5 meciuri ale echipei sale, iar în trei dintre ele nu a jucat deloc.

, Victor Becali a dezvăluit că nu există în acest moment niciun fel de ofertă pentru fostul fotbalist al FCSB: „Pentru Moruțan nu avem deocamdată nimic. Asta e o altă problemă că nu a fost în lot. El are contract cu Aris care trebuie respectat”, a declarat Victor Becali pentru

Olimpiu Moruțan trece printr-o perioadă mai puțin fastă a carierei. Ce se întâmplă cu mijlocașul român

Olimpiu Moruțan a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile cu puțin înainte de EURO 2024, acolo unde ar fi fost, cu siguranță, convocat de Edi Iordănescu. În acel moment, fotbalistul în vârstă de 26 de ani juca meci de meci în Superliga Turciei, pentru Ankaragucu, echipă ce plătise 3 milioane de euro în schimbul său pentru a-l aduce de la Galatasaray.

Cu trei sezoane consecutive solide și cu un număr mare de meciuri jucate în campionate mult mai puternice decât SuperLiga României (Serie B și Superliga Turicie), cariera lui Moruțan părea că se îndreaptă spre bine, însă

Din momentul revenirii sale, Moruțan nu a mai fost același fotbalist. El a fost împrumutat la Pisa, unde a bifat un gol și un assist în 10 meciuri, acolo unde nu a reușit nicio realizare ofensivă în acest sezon.