Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan la Rapid. Giovanni Becali, detalii despre viitorul fotbalistului: „Atunci vom ști cu adevărat”

Rapid a făcut un nou sezon slab în play-off, iar din sezonul următor se pregătește o nouă campanie de achiziții și de schimbări masive la club, începând cu antrenorul, după ce Costel Gâlcă a confirmat că va părăsi echipa după meciul cu Universitatea Craiova. Giovanni Becali a explicat ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan, venit ca o mare speranță în iarna acestui an.

De ce are nevoie Rapid în sezonul următor pentru a prinde podiumul în SuperLiga României

Rapid trăiește o dezamăgire pentru al treilea sezon consecutiv. Giuleștenii s-au calificat de fiecare dată în play-off, însă nu au făcut o figură frumoasă în niciunul dintre ultimii trei ani. În acest sezon, giuleștenii au intrat în play-off de pe poziția secundă, iar la finalul primei etape erau chiar pe prima poziție, însă ce a urmat nu a fost deloc pe placul fanilor și a conducerii.

pentru a putea emite pretenții la cupele europene: „Este păcat de echipa asta. Acolo se întâmplă ceva… s-au făcut niște schimbări acolo. Domnul Șucu a cheltuit niște bani. Omul a venit și a făcut bază sportivă, a plătit salarii, a făcut investiții. Cât să mai suporte și el? Zeci de milioane de euro pentru niște jucători care nu au capul la fotbal. Nu se gândesc: ‘băi, clubul ăsta îmi dă atâția bani, hai să dau și eu înapoi’.

Nu știu până când va merge plimbarea asta cu merg în play-off și termin pe locul 5 sau 6. Ei au obiectiv primele trei locuri. Când CFR a început remontada, Rapid avea 12-13 puncte în față, îți dai seama? Rapid are nevoie de câțiva jucători importanți. Trei… sau chiar patru jucători. Trebuie să dea drumul la câțiva, să împrumute câțiva… să aducă jucători ca lumea, iar jucătorii ca lumea costă”, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.

Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan a fost adus în iarna acestui sezon pentru a întări lotul, El nu a înregistrat cifre foarte bune în tricoul alb-vișiniu. Giovanni Becali a explicat că mijlocașul mai are contract pe o perioadă de doi ani cu echipa din Giulești, iar o pregătire bună în această vară l-ar putea scoate la suprafață pe adevăratul Moruțan, care impresiona în tricoul lui FCSB:

„Moruțan mai are doi ani de contract. El are nevoie de o pregătire împreună cu lotul, o pregătire pe care de trei ani nu a făcut-o din cauza accidentărilor. Apoi, în septembrie-octombrie vom ști ce se întâmplă cu el. A fost și o degringoladă la Rapid… ba mijlocaș, ba dreapta. El are un stâng bun, dar are nevoie de 3-4 săptămâni în care să se pregătească, iar în septembrie vom ști cine este cu adevărat Moruțan. El este liniștit, mai are doi ani de contract, însă nimeni nu spune că dacă va avea o ofertă Rapid nu poate profita de această ofertă. Se pot întâmpla multe în vara asta. Nu poți să dezmembrezi o echipă pentru că a terminat pe locul 5 sau 6”, a mai explicat celebrul impresar.