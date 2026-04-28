Ce se întâmplă cu Pancu, Deac şi Camora! Anunţul oficial: cine pleacă, cine vine la CFR Cluj

CFR Cluj revine în lupta pentru titlu după victoria cu 1-0 obţinută în derby-ul local cu U Cluj. Cu patru etape înainte de finalul campionatului, CFR Cluj se află la două puncte de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova şi U Cluj, oltenii mai având de disputat meciul cu FC Argeş, de la Mioveni.

Iuliu Mureşan a clarificat situaţia lui Mario Camora şi Ciprian Deac

Iuliu Mureşan a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care e situaţia veteranilor Mario Camora şi Ciprian Deac. Fundaşul stânga va continua să joace pentru CFR Cluj încă un sezon cel puţin, contractul său fiind prelungit. În ceea ce îl priveşte pe Deac, „decarul” veteran se va retrage în această vară şi i se va oferi un post în conducerea clubului:

„Sinyan la U Cluj nu cred, e doar un zvon. Eu îl cunosc de foarte mult timp pe Răzvan Zamfir. E un om de caracter, nu se ocupă cu lucruri de acest gen. Am discutat cu Sinyan, nu se pune problema. Are şi fizic, are şi viteză, îşi asumă, progresează cu mingea. Este un fundaş special, de caracter. Mi-a spus că nici vorbă (n.r. să plece la U Cluj). Camora mai joacă încă un an şi vedem. I-am prelungit. Deac va termina în vară şi îl vom coopta în conducere.

Vrem să aducem cât mai mulţi oameni legaţi de club. Am vorbit cu Gabi Mureşan, s-a bucurat foarte mult. La meci a fost Adrian Anca, un jucător emblematic la începuturi, în Liga 2 şi primii doi ani de Liga 1. Ăştia sunt oamenii cu care să lucrezi. Cadu tot timpul şi-a dorit să revină. Am ţinut legătura cu el. Eu am fost cu ideea de a-l aduce. Din prima mi-a spus „da”. N-a întrebat de condiţii, salariu. . Are şi acea diplomă de director sportiv”, a spus Mureşan.

Daniel Pancu rămâne şi în sezonul viitor! Campanie masivă de transferuri

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureşan a dezvăluit că Daniel Pancu va rămâne şi în sezonul viitor la CFR Cluj şi deja a început să facă planul pentru viitoarea stagiune. Antrenorul a discutat cu Ricardo Cadu, , şi are nevoie de cinci transferuri pentru a completa echipa:

„E posibil să vrea Rapid jucători de la noi, dar nu ştiu. Oricum au vreo 5-6 jucători pe care i-am dat. Am fost obligaţi să vindem, aşa era situaţia. E o sursă importantă de venituri vânzarea de jucători. Pancu a făcut planul pentru sezonul viitor şi va rămâne. E implicat în construirea echipei pentru sezonul viitor. Vrea cinci poziţii pe care să le acopere, deja Cadu are doi jucători pe care să îi aducă şi mai căutăm. Eu zic că Pancu rămâne 100%”, a spus Mureşan.

