Ce se întâmplă cu Patinoarul „Mihai Flamaropol”! Imaginile groazei de pe șantierul oprit în 2019: am dat peste reprezentanții Primăriei și noul constructor. Când va fi gata! Video

Jurnalistul Fanatik, Alin Grigore, a vizitat joi, 10 aprilie, construcția Patinoarului „Mihai Flamaropol” din București. Coincidență, în aceeași zi reprezentanții Primăriei Capitalei au făcut predarea de amplasament firmei Concelex, care își propune să finalizeze construcția noului complex multifuncțional sportiv.

, când s-au sistat lucrările. Primăria Capitalei a reziliat contractul cu firma care se ocupa până atunci de construcție din cauza întârzierilor înregistrare în realizarea lucrărilor. Conform specialiștilor, în perioada 2017-2019 s-a executat aproximativ 26% din întreaga construcție.

Ce am găsit la Patinoarul „Mihai Flamaropol”

La finalul anului 2024, Primăria Capitalei anunța că a obținut autorizațiile pentru continuarea construcției și că acestea vor începe „la începutul primăverii”. Cum primăvara începe în luna martie, am așteptat ca „luna femeii” să treacă în speranța că vom vedea picior de muncitor pe șantierul patinoarului.

Nici vorbă! Astfel că pe 10 aprilie, aproape de mijlocul primăverii, am făcut o vizită la construcția de lângă Arena Națională. Am încercat să intru prin față, pe poarta principală, însă aceasta era închisă și legată cu un lanț și cu un lacăt. Am ocolit zona și am ajuns în spate, în dreptul unui părculeț, de unde ne-am început aventura și unde am dat peste un gard căzut în totalitate, unde orice copil putea cădea.

Oamenii străzii și-au găsit o „casă” unde nu-i deranjează nimeni!

am găsit o pătură folosită de oamenii străzii care-și fac veacul acolo. Construcția arată ca un „Circ al Foamei”, cum erau numite pe vremuri construcțiile neterminate și care adăpostesc oamenii străzii.

Fierul beton este prezent și ieșit în relief aproape la fiecare metru al construcției, scările sunt oarecum nesigure, iar bucăți întregi de lemn mucegăit țin locul de structură. Cu toate acestea, artiștii străzilor au putut să-și exprime talentul și au desenat pe zeci de metri pătrați din construcție. Cei mai puțin inventivi s-au rezumat doar să scrie diferite mesaje.

Patinoarul este verde acum: acoperit de iarbă și boscheți!

Forma patinoarului există! De altfel, din interior se observă fără probleme unde ar trebui să fie patinoarul, care, însă acum reprezintă doar o bucată verde formată din iarbă, boscheți și bălți.

Lucrările începute în martie 2017 de către Astaldi-UTI au costat aproximativ 100 de milioane de lei fără TVA (20 de milioane de euro), însă noua firmă care se ocupă de continuarea lucrării va beneficia de aproape 130 de milioane de lei (26 de milioane de euro) de la bugetul Primăriei Capitalei.

Paznicul sincer și problema recunoscută!

După turul tentativei de șantier a Patinoarului „Mihai Flamaropol”, am întâlnit și un paznic. „Pe unde ați intrat, pe acolo prin spate?”, m-a întrebat paznicul, demonstrând astfel că se cunoaște faptul că oricând un copil poate cădea în zona în care lipsește gardul de lângă părculeț.

Întrebat ce păzește, omul a fost sincer: „Păzesc structura asta metalică, că vine acum firma de construcții. N-au venit până acum pentru că nu le-a dat primarul bani”.

„Patinoarul ăsta pe timpul lui Ceaușescu a fost bun. Ceaușescu l-a lăsat bun. Acolo în spate e un loc de joacă. E făcut de ăștia”, a continuat paznicul.

La doar 5 minute după ce am încheiat discuția, au apărut mai mulți reprezentanți ai Primăriei Capitalei și ai firmei Concelex pentru predarea amplasamentului.

În urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentantul Primăriei, acesta mi-a transmis că, practic, s-a reînceput treaba pe șantier, iar primele măsuri au fost introducerea apei și curentului electric în zona șantierului. Totodată, acesta a spus că va fi încheiat un proces verbal cu firma care va continua construcția, iar în maximum doi ani patinoarul ar trebui să fie funcțional.

Ce va include complexul Patinoarului „Mihai Flamaropol”

3.170 de locuri pe arena sportivă

un centru multfuncțional sportiv și de agrement

bazin de înot

sală de sport

spații pentru întreținere și recuperare fizică

sală de escaladă indoor și outdoor

spații comerciale și pentru alimentație publică

119 locuri de parcare