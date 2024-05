Victor Angelescu a anunțat că Paul Iacob, fundașul central al Rapidului, a fost sancționat de către club după . Stoperul în vârstă de 27 de ani a sărit să bată un suporter după fluierul de final al meciului.

Ce se întâmplă cu Paul Iacob, fundașul Rapidului înjurat de suporteri! Anunțul lui Victor Angelescu: „Nu acceptăm asemenea reacţii”

Din acel moment, Paul Iacob a intrat în dizgrația suporterilor Rapidului. O parte dintre fanii alb-vișiniilor i-au scandat numele fundașului central înainte de fluierul de start al derby-ului cu FCSB, scor 2-0, în ultima etapă a sezonului.

În schimb, . Victor Angelescu a anunțat la că fundașul a fost sancționat. Paul Iacob s-a împăcat cu fanul pe care a sărit să-l bată.

„Paul Iacob a avut amendă din partea clubului. Nu vrem să intervenim. A greşit, a plătit pentru asta, şi-a cerut scuze public, s-a şi împăcat cu respectiva persoană.

Nu acceptăm asemenea reacţii, dar, pe de altă parte, nu este normal să îngropăm un jucător pentru o asemenea reacţie. Vedem astfel de reacţii peste tot şi la alte echipe”, a declarat Victor Angelescu.

Marius Șumudică l-a pus la punct pe Paul Iacob: „Am rămas șocat”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a comentat în termeni duri ieșirea în decor a lui Paul Iacob la finalul derby-ului pierdut de Rapid cu Universitatea Craiova. „Șumi” l-a taxat pe fundașul central în vârstă de 27 de ani.

„Mă uitam la fața domnului Șucu în momentul ăla, era șocat. Vine dintr-o altă lume, vine dintr-o lume în care nu s-a întâmplat așa ceva, a rămas șocat. Și eu am rămas șocat, vă spun că nu sunt de acord cu această ieșire.

Îl respect și pe Iacob, este un jucător care la un moment dat purta și banderola de căpitan. E și Robert Niță pe acolo, își ridica tricoul și zicea sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Am fost concurent pe post cu el, ne certam, nu eram prieteni, ci dușmani pentru că așa de mult ne doream să jucăm la Rapid.

Am luat campionat cu Rapid și pe unde mă duc mă înjură lumea. Dacă merg pe stradă mă înjură lumea ca rapidist, dar asta e. Mi-am clădit această postură, nu am niciun fel de problemă și mi-o asum. Am fost un jucător care a făcut ceva pentru echipa asta și am fost înjurat, mi s-a strigat demisia.

Nu se poate să ai asemenea atitudine, să sari în tribună și să bați un suporter. Nici la Dor Mărunt la Divizia C nu am văzut așa ceva. Ești jucător profesionist, ok, sunt diferiți oameni care la un moment dat nu mai rezistă pe fondul de nerealizări, dar trebuie să fii echilibrat”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.