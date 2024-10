Ultrașii de la Universitatea Craiova nu se vor prezenta pe stadionul „Ion Oblemenco” la ora partidei cu FC Botoșani, care se va juca duminică, de la ora 16:00. Formația din Bănie a anunțat pe rețelele de socializare că Peluza Nord va fi închisă în acest meci.

Ce se întâmplă cu Peluza Nord la Universitatea Craiova – FC Botoșani! Comunicatul oltenilor: „Va fi închisă duminică”

Suporterii mai multor cluburi de tradiție din fotbalul românesc s-au unit sub sloganul . Ultrașii au anunțat că își vor suspenda temporar activitatea, fiind nemulțumiți de tratamentul la care au fost supuși pe stadioane.

ADVERTISEMENT

Și galeria Universității Craiova s-a alăturat în acest demers celor de la Peluza Sud Steaua, Sud Craiova, Peluza I ”Ilie Oană”, Peluza Marină, Peluza Nord Pitești și ”Corviniștii. Suporterii „alb-albaștrilor” au anunțat pe rețelele de socializare că nu vor fi prezenți în Peluza Nord la partida cu FC Botoșani.

a emis un comunicat oficial după anunțul Peluzei Nord. Oltenii au decis să închidă sectorul stadionului „Ion Oblemenco” destinat suporterilor la partida cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Oltenii au anunțat și ce se întâmplă cu abonații și suporterii care și-au cumpărat bilete la Peluza Nord pentru meciul cu FC Botoșani. Ei au posibilitatea să meargă la tribuna a doua de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Universitatea Craiova respectă decizia Peluzei Nord Craiova, luată ca urmare a protestului galeriilor de fotbal din România declanșat la nivel național. În urma acestei decizii luate de către galeria noastră, Peluza Nord a Stadionului „Ion Oblemenco” va fi închisă la partida cu FC Botoșani de duminică, ora 16:00.

ADVERTISEMENT

Atât posesorii de abonamente din Peluza Nord, cât și cei care au achiziționat bilete până în acest moment, vor avea acces la Tribuna a II-a. Vă prezentăm cele două variante disponibile”, au spus oltenii.

Ce pași trebuie să urmeze fanii Universității Craiova care și-au luat bilet la Peluza Nord

„1. Abonații și posesorii de bilete la Peluza Nord pentru meciul cu Botoșani vor avea accesul garantat în sectoarele 12-13 ale Tribunei a II-a în baza scanării de la porțile de acces. 2. Suporterii mai au și opțiunea de a accesa www.bilete.ucv1948.ro (evenimentul meciului cu FC Botoșani).

ADVERTISEMENT

Va fi introdus codul numeric de pe abonamentul emis/bilet și apoi vor putea selecta locul preferat din Tribuna a II-a. Ulterior, va fi emis un nou tichet digital pe adresa de e-mail. Vă mulțumim pentru înțelegere și să ne vedem împreună duminică, pentru Știința!”, se arată în comunicatul Universității.

Ce îi nemulțumește pe suporteri: „Suntem în continuare oprimați și abuzați”

Peluza Nord Craiova și-a spus nemulțumirile pe pagina oficială de Facebook: „Suntem copiii sau nepoții celor care au realizat revoluția română în Decembrie 1989. Acum, la aproape 35 de ani distanță, viața ne împinge sarcastic să ne luptăm pentru același ideal, LIBERTATEA în toate formele ei.

De aceea, la mai bine de jumătate de an de la startul proiectului ‘Liber să fiu ultra’!’, într-un glas comun ne strigăm dezamăgirea legată de faptul că noi, suporterii cei mai activi ai cluburilor de fotbal din România, cei care cumpără abonamentele an de an, cei care asigură continuitatea cluburilor în multe situații, cei care colorează la propriu stadioanele, suntem în continuare oprimați și abuzați fără să simțim că există în mod real vreun interes ca lucrurile să revină la normal.

Normalitate înseamnă să avem dreptul la liberă exprimare pe stadioane și în jurul lor, înseamnă sa fim lăsați să facem sărbătoare în zilele de meci ale echipelor iubite și înseamnă să avem un drept real de apărare în constanța situațiilor în care Legea 4 instigă la abuzuri, iar suporterii sunt interziși pe stadioane înainte să fie judecați, doar pentru că un jandarm ‘constată’!

În virtutea celor de mai sus, peluzele și grupurile de suporteri care fac parte din acest proiect național răspund la lipsa de reacție a autorităților și a cluburilor printr-o invitație la tăcere. De aceea, peluzele și locurile noastre din stadion vor rămâne acum goale, vocile noastre vor tăcea și vom sta departe de cluburile dragi. Culorile din suflet sunt o chemare, însă libertatea este un drept!”.