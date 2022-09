Ce se întâmplă cu pensiile. Marcel Ciolacu, anunțul pe care îl aștepta toată lumea

Liderul Partidului Social Democrat a anunțat că așa e corect, ca toate pensiile să fie mărite în România, indiferent că e vorba de oameni cu pensii mici sau oameni cu pensii foarte mari.

Marcel Ciolacu promite mărirea de pensii și salarii

Ciolacu și-ar dori, în principiu, ca pensiile să fie mărite cu cel puțin 10%. Ambiția lui Ciolacu e să mărească și salariul minim pe economie la 3000 de lei brut (1750 lei net).

“Am spus, nu e prima oară: , categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi la cei care au pensii mai mici, şi la cei care au pensii mai mari. Părerea mea e că trebuie găsită calea, cum am găsit când am intrat la guvernare acel program pe care l-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste trei milioane şi jumătate de pensionari, am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a transmis Marcel Ciolacu.

Liderul PSD își dorește ca legea bugetului să fie prezentată în noiembrie, pentru a fi mai mult timp de dezbateri. Acest lucru ar fi o premieră pentru România, după Revoluția din 1989, conform

“Ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluţie să venim cu legea bugetului în noiembrie, să avem timp să dezbatem cea mai importantă lege care este votată în Parlament. Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, celor care am făcut impactul bugetar.

Repet, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Ciolacu susține, totodată, mărirea salariului minim pe economie la 3.000 de lei brut, mai ales că Uniunea Europeană a votat necesitatea impunerii unui salariu minim european.

“Important este că ambele partide au decis că trebuie să venim cu venituri suplimentare atât la pensionari şi, sper eu, să avem discuţii cu mediul de afaceri şi să mărim salariul minim pe economie la 3.000 lei.

Este normal şi acest lucru. în zona privată se încadrează la salariul minim.

Vorbim de peste 1,5 milioane de români. Necesitatea măririi salariului minim este evidentă. Mergem cu aceste propuneri în coaliţie şi acolo vedem”, a concluzionat Ciolacu.

Așadar, românii nu au niciun motiv de îngrijorare pentru anul ce va urma, chiar dacă Europa se va confrunta cu o criză economică fără precedent și cu scumpiri istorice. Asta, pentru că Partidul Social Democrat promite să mărească pensiile și salariile cu 200 de lei.