Ce se întâmplă cu pensiile militare. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial

Concret, pensiile militare sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate începând cu luna octombrie. Se va întâmpla, de fapt, același lucru ca și cu pensiile din sistemul public. Militarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei vor primi, în schimb, aproximativ 100 de lei în plus la pensie începând cu luna viitoare.

Ședința de Guvern a fost amânată mai bine de 7 ore din cauza neînțelegerilor dintre PNL și PSD pe tema neimpozitării pensiilor sub 3.000 de lei, însă în cele din urmă Executivul condus de Marcel Ciolacu a decis majorarea plafonului lunar neimpozabil de la 2.000 de lei la 3.000 de lei inclusiv pentru pensiile militare de stat.

Înainte de această decizie erau neimpozitate doar pensiile sub 2.000 de lei, iar peste sumele care depășeau acest prag se aplica un impozit de 10%. ”Pensiile militare de stat reprezintă o situație particulară pentru că începând cu 2016 sistemul de pensii militare nu mai face parte din sistemul public, fiind reglementat independent prin Legea nr. 223/2015. Militarilor, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare în activitate li se reține din soldă/salariul lunar o contribuție individuală la bugetul de stat.

Acest fapt face dificilă determinarea contribuției contributive a pensiilor militare, însă argumentează majorarea plafonului neimpozabil la același nivel cu celelalte pensii stabilite pe principiul contributivității”, a precizat Guvernul, conform . Potrivit sursei citate, pensiile militare sunt plătite de trei case sectoriale ale MApN, MAI și SRI.

Totuși, modul de calcul nu e bazat pe contributivitate ci pe alte criterii. Această Ordonanță de urgență îi va viza inclusiv pe angajații SPP, SIE și STS. Impactul bugetar negativ va fi de 34,6 milioane de lei în 2024, iar ministrul finanțelor, Marcel Boloș, susține că aproximativ 200.000 de oameni vor beneficia de această modificare a legii.

Pensiile militare sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate

La un simplu calcul matematic, cine are o pensie sub 3.000 de lei va câștiga undeva la 60 de lei începând cu octombrie, prin această neimpozitare. O altă persoană care are o pensie de 3.200 de lei va pierde 120 lei prin impozitarea cu 10% și va primi în mână doar 3080 de lei, conform calculului.

Premierul Marcel Ciolacu a comentat această veste. ”Aprobăm azi majorarea plafonului de impozitare şi în cazul pensiilor din sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică. Practic, le aducem la acelaşi nivel cu celelalte pensii publice, unde deja am legiferat ridicarea plafonului de la 2.000 la 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie”, a declarat premierul României.

, Marcel Ciolacu a dezvăluit că a venit rândul persoanelor cu dizabilități și al minerilor să își primească dreptatea. Aceste grupuri s-au plâns că după recalculare nu au rămas cu nimic în buzunar, deși ar merita după o viață grea și lungă de muncă.

e ori regulile legate de pensionare, din interese de moment”, a explicat Marcel Ciolacu, cu mențiunea că va negocia cu Comisia Europeană găsirea unor soluții, care să permită ajungerea la ”o înţelegere corectă, nu prin acţiuni populiste”.