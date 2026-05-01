Ce se întâmplă cu Petrila după accidentarea din meciul cu Dinamo! Veşti proaste pentru vedeta Rapidului

Veste cum nu se poate mai proastă pe care o primesc fanii Rapidului înaintea meciului cu CFR Cluj. Claudiu Petrila, accidentat în derby-ul cu Dinamo, e out pentru finalul de sezon
Cristian Măciucă
01.05.2026 | 16:00
La Rapid continuă veștile proaste. Costel Gâlcă fotbaliști pe bandă rulantă din cauza accidentărilor. La derby-ul cu Dinamo, în care au fost învinși cu 1-3, alb-vișiniii au rămas fără Marian Aioani și fără Claudiu Petrila. Pentru „decar” sezonul este terminat.

Claudiu Petrila a ieșit de pe teren în lacrimi la Dinamo – Rapid 3-1

La Rapid, nimic nu mai merge bine. Neșansa i-a copleșit și ea pe giuleșteni. În play-off, echipa de sub Podul Grant a câștigat un singur meci, iar jucătorii cad pe capete din cauza accidentărilor. După Vulturar, deja accidentat, Aioani și Petrila s-au „rupt” și ei la derby-ul cu Dinamo. În ceea ce îl privește pe „decar”, sezonul e terminat, după ce a ieșit în lacrimi de pe teren în Dinamo – Rapid 3-1.

„Este o conjunctură de câteva etape nefavorabile. Se accidentează Vulturar, care dădea echilibru la centrul terenului și împreună cu Grameni făcea un cuplu foarte foarte bun de mijlocași centrali. Îl pierzi pe Petrila la meciul cu Dinamo, îl pierzi pe Aioani înainte de startul meciului cu Dinamo. Rezultate nu sunt. E un moment greu, dar așa cum au dus-o jucătorii cu staff-ul tehnic până să înceapă play-off-ul trebuie să înțeleagă că depinde de ei. Mai sunt patru meciuri și trebuie să își atingă obiectivul.

(n.r. – Ce se întâmplă cu Petrila? Merge la operație?) Nu. Eu știu că are o leziune fibrilară. Nu e nevoie de intervenție chirurgicală, tendonul nefiind afectat. Trebuie să facă fizioterapie, dar din păcate pentru el și pentru Rapid, sezonul acesta nu va mai juca. E o pierdere. E unul dintre jucătorii care atacă poarta direct, care 1 la 1 e foarte bun și e unul dintre cei mai constanți jucători ai Rapidului. Pierzi în poartă, pierzi la mijloc Vulturar, pierzi Petrila în atac, dar caracterele se văd în momentele grele. 

Eu sunt convins că echipa are capacitatea de a câștiga astea patru meciuri și la fel de adevărat e că e bine și pentru Briciu dacă îi va veni rândul iar că la 7 zile de la meciul cu Dinamo să demonstreze că e un portar pe care Rapid se poate baza”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Claudiu Petrila este al doilea cel mai bun pasator din SuperLiga, cu 8 assist-uri, la egalitate cu Florin Tănase. Primul loc în acest clasament este împărțit de Issouf Macalou, de la U Cluj, și Alin Roman, de la UTA Arad, fiecare cu câte 13 pase decisive. Până la finalul play-off-ului, Rapid, care are obiectiv calificarea în cupele europene, mai are de jucat în play-off cu CFR Cluj (acasă), U Cluj (deplasare), FC Argeș (deplasare) și U Craiova (acasă).

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
