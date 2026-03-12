Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie. ”Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă”

ADVERTISEMENT

Cei care vor să intre în învățământ, fie ca profesor, personal didactic auxiliar sau personal administrativ, trebuie să fie evaluați psihiatric. Un ordin comun al ministrului educației, ordinul nr. 55/3.335/2026, a fost publicat în Monitorul Oficial, iar regula se aplică și în cazul funcțiilor de conducere din școli și grădinițe. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, explică ce se întâmplă în cazul în care un profesor dezvoltă pe parcursul carierei o problemă psihiatrică și cum vor fi protejați elevii.

Ești evaluat psihiatric dacă vrei să intri în învățământ

Potrivit ordinului, la momentul în care se dă un examen de titularizare sau pentru orice concurs care vizează funcțiile de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar, se solicită și un certificat medical emis de medicul specialist în medicina muncii. Acel certificat este emis în baza avizului de la medicul specialist psihiatru.

„Înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcții didactice, didactice auxiliare sau administrative, precum și a unei funcții de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar este condiționată de prezentarea certificatului medical emis de medicul specialist de medicina muncii.

Emiterea certificatului medical prevăzut la alin. 1 se realizează în baza avizului medicului specialist psihiatru, a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie și a consultației specifice de medicina muncii, care include anamneza medicală, anamneza profesională și examen clinic”, se arată în ordin.

De asemenea, s-au stabilit o serie de diagnostice pentru care persoana respectivă este din start considerată inaptă. Este vorba despre tulburările afective bipolare, depresive, anxioase, obsesiv-compulsive în forme severe, disociative și de personalitate. Cu toate acestea, în cazul în care se dezvoltă o problemă comportamentală în timpul carierei, se poate solicita evaluarea profesorului mai repede.

„În situația în care se constată modificări psihocomportamentale la personalul angajat într-o funcție didactică, didactică auxiliară sau administrativă, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar, instituția/unitatea poate solicita un nou examen medical, prin hotărâre a consiliului de administrație, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educațional”, se mai arată în ordin.

De asemenea, reevaluarea se realizează de către o comisie constituită la nivel județean/al municipiului București prin decizie a directorului direcției de sănătate publică, alcătuită din 3-5 membri, precum: medici primari sau specialiști psihiatri, psihologi și un medic de medicina muncii. Ordinul mai prevede și faptul că, în cazul în care se constată o problemă psihiatrică, persoana în cauză va beneficia de sprijin.

„În cazul în care, în urma evaluării psihice efectuate, se constată o tulburare psihică, medicul de medicina muncii are obligația să recomande măsuri suplimentare de protejare a sănătății personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, a personalului didactic auxiliar și administrativ și de adaptare a sarcinilor profesionale la locul de muncă”, arată ordinul.

Ce se întâmplă concret dacă un profesor e depistat cu o problemă psihică

Pentru mai multe lămuriri, FANATIK a luat legătura cu secretarul de stat în Ministerul Educației, profesorul Sorin Ion. Acesta a subliniat, în primul rând, faptul că acest ordin a fost obligatoriu după ce s-a constatat că sunt persoane care nu au ce căuta în învățământ. Aici ne putem aduce aminte de cazurile de violență din școli, provocate de cadrele didactice. În al doilea rând, Sorin Ion a punctat faptul că, dacă un profesor este depistat cu o problemă psihică, doar medicul evaluator și comisia pot face recomandările necesare în ceea ce privește .

În ordin se precizează faptul că se fac schimbări în activitatea profesională în momentul în care se constată prezența unei tulburări psihice. Astfel, Sorin Ion ne-a spus faptul că doar medicul evaluator și comisia pot face recomandările necesare în ceea ce privește activitatea sa didactică. Cu toate acestea, se poate ajunge, inclusiv, la reducerea numărului de ore.

„Depinde ce spune medicul. Poate să însemne, de exemplu, scurtarea programului de lucru, care este perfect legal și din punctul de vedere al codului muncii, lucru cu timp parțial. Poate că, într-un anumit caz, profesorul nu rezistă un interval de timp la provocările meseriei de profesor. Și atunci se poate reduce timpul de lucru. Perfect, e legal, e în toate domeniile”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.

Cum sunt protejați elevii în cazul unor probleme mai grave

În același timp, am expus și un alt scenariu, în care ar fi vorba despre o problema de natură psihiatrică mai gravă. În acest caz, secretarul de stat Sorin Ion a declarat că profesorul respectiv nu va mai lucra cu și există posibilitatea și ca persoana respectivă să fie trecută ca personal didactic auxiliar.

„Dacă lucrurile astea se petrec pe parcursul carierei, poți deveni, evident, inapt pentru a desfășura activități de predare. Poți să faci alte activități, dar nu neapărat de predare. Poți deveni personal didactic auxiliar. Dacă ne referim la a fi inapt pentru predare, asta implică interacțiunea cu copii”, a mai declarat Sorin Ion pentru FANATIK.

Se poate ajunge la concediere

Ordinul prevede și aplicarea sancțiunilor în cazul în care persoana implicată refuză prezentarea la controlul medical. Asta se consideră „abatere disciplinară gravă”. La fel se întâmplă și dacă profesorul refuză să urmeze recomandările.

„Avem evaluarea medicală la un interval de patru ani, care include și evaluarea capacității psihice. Iar apoi, după evaluarea medicală la patru ani, în situația în care constați că ai modificări de comportament la această evaluare, sau chiar pe parcursul unui an școlar, la un moment dat în care conducerea școlii constată că ai modificări psihocomportamentale grave, poți să soliciți un nou examen medical. Dacă refuzi să te conformezi și să faci un nou examen medical, atunci mergem la articolul de la final, 8, în care se constată că astea pot fi abateri disciplinare grave”, a mai declarat Sorin Ion pentru FANATIK.

În acest context, secretarul de stat Sorin Ion subliniază că se poate ajunge și la desfacerea contractului de muncă. „Mergând mai departe pe firul logic, abaterea disciplinară gravă înseamnă cercetare disciplinară care poate avea efecte de la cele mai ușoare până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă”.