Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin înainte de Lituania – România. Fundașul a ieșit accidentat cu Cipru. Exclusiv

”Tricolorii” s-au impus fără emoții la Larnaca, scor 3-0, iar , reluând cu capul în plasă o centrare excelentă venită de la Dennis Man.

Radu Drăgușin, apt pentru Lituania – România

Din păcate, fundașul central a acuzat o ușoară accidentare în partida din Cipru și nu a putut încheia jocul pe teren. Selecționerul Mircea Lucescu a vrut să-l protejeze și l-a schimbat în minutul 82 cu Virgil Ghiță.

Din informațiile FANATIK, Radu Drăgușin a suferit doar o ușoară contuzie, ceea ce nu îi periclitează prezența în teren la întâlnirea Lituania – România, din etapa a 4-a din Liga Națiunilor, programată marți, 15 octombrie, de la ora 21:45.

În aceste condiții, este de așteptat ca fundașul de 22 de ani să fie titularizat de Lucescu în jocul de la Kaunas, alături de Andrei Burcă. Este o veste bună, deoarece jucătorul lui Tottenham are o talie impresionantă și se poate bate cu înalții jucători lituanieni.

Marele minus al lui Drăgușin

La finalul victoriei categorice din Cipru, Radu Drăgușin a mărturisit că în tricoul echipei naționale și a dedicat această reușită familiei și iubitei sale.

”Așteptam acest gol de ceva timp. Am fost de câteva ori aproape, n-a intrat. Sunt foarte fericit. Pentru familia mea, iubita mea, toți cei apropiați, pentru ei e acest gol. Am dovedit că suntem echipa mai valoroasă, mai bună, am controlat meciul”, a declarat fundașul naționalei.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că marea problemă a lui Drăgușin o reprezintă faptul că , dar a recunoscut că are calitățile pentru a deveni liderul acestei generații.

”Depinde foarte mult de ce face la club. Dacă la Drăgușin va ajunge să fie titular permanent la Tottenham, normal că Drăgușin va avea mai multe atuuri să devină un lider al echipei naționale.

În momentul ăsta nu știu dacă el ar putea fi căpitanul echipei naționale. Când ești căpitanul echipei naționale trebuie să ai niște atuuri care să te facă foarte foarte credibil, respectat când intri în teren”, a spus Stoichiță.