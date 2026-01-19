Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Dortmund. Anunțul presei din Anglia

ADVERTISEMENT

Fundașul central al celor , recuperat după accidentarea teribilă suferită în urmă cu un an, nu se regăsește printre jucătorii care s-au pregătit înainte de duelul cu Borussia Dortmund.

Înainte de Tottenham – Dortmund, Radu Drăgușin a fost absent de la antrenamentul echipei

Românul a primit câteva minute din partea lui Thomas Frank după ce a scăpat de problemele cu accidentările și părea că tehnicianul danez ar putea să-l folosească din ce în ce mai des. Totuși, lucrurile nu au stat așa și ne îndreptăm spre finalul lunii ianuarie, iar fotbalistul de la Tottenham a jucat un singur meci în acest sezon, când a fost băgat 6 minute la duelul cu Crystal Palace.

Acesta a fost rezervă neutilizată la următoarele 5 meciuri și se pare că șansele să joace cu Borussia Dortmund, în Champions League, sunt inexistente. , Drăgușin nu s-a antrenat alături de colegi și a fost unul dintre absenți, iar unii se întreabă dacă este vorba de o nouă accidentare sau românul este menajat pentru că transferul său mai are puțin și se realizează.

Radu Drăgușin e dorit înapoi în Serie A

Ajuns în Italia încă de pe vremea când era un junior, Radu Drăgușin s-a format acolo și s-a adaptat rigorilor cerute în fotbalul din peninsulă, fapt care îl face să fie un fotbalist interesant pentru echipele importante din Serie A.

Cu experiențe deja la Juventus, Sampdoria sau Genoa, fundașul central ar putea să ajungă din nou la echipa torineză, însă cel mai mult insistă pentru transferul său cei . Echipa condusă de Gasperini are nevoie de întăriri, mai ales că practică sistemul cu 5 fundași, iar Drăgușin este văzut ca o soluție excelentă. Suma de transfer ar putea să fie una în jurul a 25 de milioane de euro, însă nu plătibilă acum, ci după un împrumut până în vară al fotbalistului de la Tottenham.

Drăgușin, deturnat spre Bundesliga?

Radu Drăgușin stârnește interes chiar și din Bundesliga, acolo unde a refuzat să meargă în momentul în care s-a transferat la Tottenham. Atunci pe urmele sale erau cei de la Bayern Munchen, care nu au reușit să-l convingă pe internaționalul român să accepte propunerea.

Totuși, jucătorul a rămas în vizorul fotbalului neamț și acum cei de la RB Leipzig l-ar avea pe lista de cumpărături. „Leipzig este pregătită să facă prima ofertă oficială lui Tottenham pentru a încerca să îl transfere pe Radu Drăgușin”, a anunțat cunoscutul jurnalist Nicolo Schira.