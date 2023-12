Ce se întâmplă cu ”Regele farselor” de la TV? Dezvăluirile lui Gabi Jugaru

În exclusivitate pentru FANATIK, Gabi Jugaru a vorbit despre noua lui viață. Una în care stă departe de micul ecran, s-a dedicat afacerilor și este un bunic atent. El ne-a vorbit și despre marele regret al său, dar și cum vede viața după un divorț care l-a ținut mai departe de fetele sale decât și-ar fi dorit.

Gabi Jugaru a renunțat la televiziune: ”Orice învăț are și dezvăț”

O prezența mai rară în presă în ultima perioada! De ce ați luat această decizie?

– Așa am simțit. Mai rărut, că-i mai drăguț!

Foarte mulți ani ați fost o emblemă a televiziunii. Vă lipsesc acele vremuri?

– Da, desigur. Dar orice învăț are și dezvăț…

De ceva timp ați schimbat macazul într-o direcție total diferită. Cum ați ajuns să faceți asta?

– De cinci ani am un atelier de detailing auto, masinacurata.ro, care merge ok. Polish, interioare, folie auto de protective, ceramic de protecție pentru lac, etc. Fac totul la superlativ, intrați pe google maps și găsiți recenzii, scrise doar de clienți total necunoscuți.

Care a fost cel mai greu moment al vieții?

– Offff….au tot fost! Și încă mai sunt….

Ce sfaturi ați primit de la părinți și v-au ghidat în viață?

– `Să nu circuli cu trenul fără bilet`. Și de asta .

Cum ați fost ca tată?

– Încă sunt tată… Fetele zic că sunt foarte ok și că am fost prezent în viața lor, chiar dacă nu am locuit împreună cu ele. Mă consideră cel mai bun prieten al lor.

Gabi Jugaru: ”Eu sunt `Tataia`”

Ce le-ați îndemnat să facă ele cu ale lor minuni?

– Doar cea mare are copii, Ștefan și Ioana. Eu dau sfaturi și îmi spun părerea o singură dată, legat de orice problemă.

Ce relația aveți cu nepoții? Le da bunicul o atenție?

– Normal că le dau! Eu sunt `Tataia`, bunicul e cuscrul meu. Și el și cuscra, doi oameni minunați!

Există viață după un eșec în dragoste, după o separare sau este doar de complezență?

– Există viață, doar că e destul de greu, mai ales atunci când te implici. Eu am făcut greșeli, am plătit polițe. Și încă mai fac… Și mai plătesc! Viața e plină de neprevăzut. Eu am o vorbă, de prin adolescență! Nu încerca să lupți cu destinul, pentru că orice victorie împotriva lui face parte tot din destin! E un fel de `Ce ți-e scris, în frunte ți-i pus`!

Ce sfaturi le dați tinerilor din ?

– Părinții rămân părinți, nu trebuie judecați. Când vor fi și ei părinți, să încerce să fie mai buni.

După atâția ani și încercări, cum v-ați descrie în 3 cuvinte?

– Puțin mai înțelept.

Ce planuri aveți pentru finalul de an?

– Nici unul, din păcate.