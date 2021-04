Ce se întâmplă cu rochia purtată de Prințesa Diana la nuntă. Băieții săi au luat decizia surprinzătoare

Prințesa Diana și Prințul Charles s-au căsătorit în urmă cu 40 de ani, rochia de mireasă de la marele eveniment fiind păstrat până în zilele noastre. Băieții regretatei vedete au luat o decizie surprinzătoare recent legat de ținuta mamei lor.

Nepoții Reginei Elisabeta a II-a, William și Harry, și-au dat acordul în ceea ce privește rochia regretatei lor mame, a anunțat site-ul organizației Historic Royal Palaces. Mai exact, ținuta purtată de Prințesa Inimilor va fi expusă în cadrul unui proiect care se va desfășura pe parcursul a mai bine de 6 luni.

Este vorba de proiectul „Royal Style in the Making”, care are loc la palatul Kensington, în perioada 3 iunie 2021 – 2 ianuarie 2022, intervalul fiind ales și pentru că anul acesta, se împlinesc 24 de ani de când Prințesa Diana nu mai este în viață.

Rochia purtată de Prințesa Diana la nuntă, expusă publicului. Unde o pot vedea oamenii

Așadar, rochia de mireasă purtată de Prințesa Diana urmează să fie expusă în expoziția instalată în Orangery, o extensie a Palatului Kensington, eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la nunta vedetei cu Prințul Charles.

În 1981, Diana Spencer, în vârstă de doar 19 ani, s-a căsătorit cu Prințul Charles, cu 12 ani mai în vârstă, în cadrul unei ceremonii urmărite de 750 de milioane de oameni la televizor. Aveau să divorțeze câțiva ani mai târziu.

Ținuta spectaculoasă a fost creată de designerii David și Elizabeth Emanuel. Lady Di a intrat în istorie la ceremonia din 29 iulie 1981, datorită rochiei cu umeri largi și cu o trenă de 8 metri. În plus, obiectul vestimentar este acoperit cu perle și paiete.

Rochia impozantă și extravagantă, așa cum a fost catalogată la momentul respectiv, va face parte dintr-o expoziție care va explora „relația unică dintre creatorii de modă și clienții regali”, potrivit unui comunicat.

În altă ordine de idei, vizitatorii care vor ajunge începând cu data de 3 iunie la Palatul Kensington, vor putea să descopere și alte piese istorice.

Diana, prințesă de Wales, a fost una dintre cele mai iubite personalități regale. Din păcate, prima soție a moștenitorului tronului Marii Britanii, prințul Charles, a murit de tânără, la numai 36 de ani.

Mama Prinților William și Harry și-a pierdut viața într-un accident de mașină în Paris, în august 1997, în timp ce încerca să fugă de paparazzii.