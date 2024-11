Ce se întâmplă cu românul care a fost omul de încredere al lui Donald Trump timp de 36 de ani. Ce salariu a primit de la noul președinte al SUA

Donald Trump, candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale din SUA, și-a anunțat victoria în fața democratei Kamala Harris. El s-a impus în statul Wisconsin și a obținut, astfel, 277 de electori, ajungând apoi la 295 electori. Pentru a câștiga alegerile, un candidat are nevoie de sufragiile a 270 electori. Trump va bifa al doilea mandat de președinte al SUA, după cel din perioada 2017-2021.

Andrew Weiss a fost responsabil de domeniul construcțiilor în Trump Organization

Trump a înființat în 1971 Trump Organization, , investiții, brokeraj, vânzări și marketing. În 1981, Donald Trump l-a angajat în firma sa pe românul Andrew Weiss, născut la Cluj-Napoca în 1952. Acesta a emigrat ulterior în SUA, iar în 1974 a devenit licențiat în inginerie civilă la Universitatea Columbia.

În 1980, cu un an înainte să fie angajat de Donald Trump, Weiss a obținut un masterat la New York Stern School of Business, conform informațiilor FANATIK. El a avansat constant în ierarhie, câștigând încrederea lui Trump, devenind responsabil pentru toate planurile de proiectare și construcție și implementare ale proiectelor imobiliare în Trump Organization.

Practic, în fruntea companiei se afla Donald Trump, secondat de membrii familiei sale, soția Ivanka și fiii Donald Jr și Eric, apoi veneau nouă oameni de bază pentru afacerist. Printre ei s-a numărat și Andrew Weiss, care era responsabil de domeniul construcțiilor în Trump Organization. Weiss a supervizat toate marile proiecte: Old Post Office, Trump Doral, Trump Tower Chicago, Trump Tower Las Vegas, Trump Place New York.

Potrivit presei americane, Andrew Weiss avea un salariu anual de 400.000 de dolari și bonusuri de 300.000-350.000 dolari, astfel că veniturile sale a fost de aproximativ 750.000 dolari. „Lucrez pentru Donald de foarte mult timp, astfel încât cred că știu ce vrea de la mine. Evident, îi place ce fac pentru companie, deoarece m-a păstrat atât de mult timp în preajma lui. Eu fac treaba și îl las pe el să se ocupe de ledaership și de luminile reflectoarelor”, a declarat Weiss pentru Chicago Tribune.

Românul care a lucrat pentru Donald Trump și-a cumpărat vilă cu un milion de dolari

În martie 2017, însă, la vârsta de 65 de ani, Andrew Weiss a ieșit la pensie și a părăsit Trump Organization, după 36 de ani și 3 luni în companie. Imediat, a început o colaborare part-time cu o companie numită “Dedicated Building Services”, specializată în ingineria clădirilor, spălarea sub presiune, curățarea ecologică, îngrijirea podelelor și servicii de îngrijire a clădirilor.

Andrew Weiss ocupă funcția de “project executive” în cadrul “Dedicated Building Services” și a coordonat recent proiectul de lucrări pentru o clădire multifuncțională din Brooklyn. La noua companie, Weiss încasează un salariu anual de aproximativ 200.000 de dolari, iar bonusurile sunt de 100.000 de dolari, primite la finalizarea proiectelor.

Andrew Weiss a locuit timp de 25 de ani, între 1987 și 2022, în localitatea Hartsdale, din statul New York, într-o vilă cu etaj construită în 1953. Pe 13 mai 2022, Weiss a cumpărat o altă proprietate, cu 1.018.056 dolari, conform datelor consultate de FANATIK pe site-urile din SUA specializate în tranzacții imobiliare.

Românul Gabriel Constantin este manager al hotelului din Chicago al lui Donald Trump

Fosta locuință a lui Weiss a fost vândută pe 20 martie 2023, cu 775.000 dolari. Noua casă a românului se află în localitatea Somers (statul New York), la marginea unei păduri. Clădirea a fost construită chiar în 2022 și are două etaje, o suprafață de 235 metri pătrați, trei dormitoare, două băi și o bucătărie, dar și un teren aferent de 6.150 metri pătrați.

În prezent, un alt român lucrează pentru Trump Hotels, Gabriel Constantin, originar din București. Acesta a fost angajat în companie în 2003, pentru a supraveghea operațiunile alimentare pentru Doral, resortul din Miami deținut de Donald Trump. În septembrie 2016, Constantin a fost numit în funcţia de director de hotel în cadrul hotelului Old Post Office din Washington, D.C.

După mai bine de un an, în octombrie 2017, Gabriel Constantin a fost avansat pe poziţia de director general al hotelului Trump din Chicago, funcție pe care o ocupă și în prezent. Înainte să fie angajat la compania lui Donald Trump, Constantin a ocupat posturi de conducere în cadrul lanţurilor hoteliere Westin, InterContinental Hotels Group și Ritz-Carlton, unde a fost director de operațiuni pentru zona Philadelphia.