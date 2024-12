Ce se întâmplă cu salariile profesorilor din 2025. Promisiunea făcută de ministrul Daniel David

Asta, deși ”ordonanța trenuleț” care este pregătită de Guvern prevede că toate salariile vor fi înghețate la nivelul din noiembrie 2024, pentru că nu ar exista banii pentru măriri. Cu toate acestea, Daniel David crede că e momentul să existe ”o sinergie între salariile din zona educațională și cea din sănătate”.

Ce se întâmplă cu salariile profesorilor din 2025

Ce transmite, de fapt, David, e că salariile din educație ar trebui să crească. ”Legea salarizării unitare va fi discutată anul viitor. Asta, repet, cum spunea premierul în timpul discuției cu partenerii de dialog social, după execuția bugetară pe 2024, după ce vedem bugetul pe 2025, vor începe aceste discuții.

Iar aici angajamentul meu pentru sistemul de educație și cercetare, atunci când am preluat și această poziție, așa cum am spus și la audieri, a fost că în timp este nevoie de o sinergie a salariilor din zona educațională cu cele din zona de sănătate. Și lucrurile astea vor fi discutate anul viitor”, a declarat ministrul educației la Info Edu de la

este dezamăgit de faptul că ”ordonanța trenuleț” ar urma să înghețe salariile, astfel că profesorii vor avea foarte mult de suferit pentru că nu le ajung veniturile, deși acestea au fost recent crescute la un nivel cel puțin competitiv.

”Am primit într-adevăr anul acesta și anul trecut, doi ani la rând, creșteri despre care am vorbit și pentru care ne-am înțeles, dar uitați-vă că nu s-a finalizat acest proces și mâine-poimâine se spune că se va face noua lege a salarizării, pe care de ce o mai facem, dacă nu o aplicăm.

Promisiunea făcută de ministrul Daniel David pentru profesori

Probabil și aceea va începe cu se prorogă pentru anul următor și iarăși vine trenulețul din 2027 se prorogă pentru două, 2028 ș.a.m.d. Nu-i corect să ne manifestăm așa. Când dăm o lege, haideți să o aplicăm. Mai bine nu o mai facem.

De ce să întreținem speranța oamenilor că ne se mărește salariul și după aia, când vine ordonanța trenuleț, să se anulează totul, să prorogă până la calendele grecești. Trebuie să facem aceste acțiuni pentru a-i determina pe politicieni să găsească și alte soluții”, a răbufnit liderul de sindicat.

declara că salariile profesorilor vor crește în 2025 pentru ”a ajunge la o paritate între sistemul medical și cel educațional”. Cu toate acestea, ”ordonața trenuleț” va da peste cap toate aceste planuri, astfel că oamenii trebuie să aștepte mult și bine măriri de salarii.

”În primul rând, au crescut salariile, știe toată lumea. Creșterea a fost, în medie, de 50% într-un an și se prefigurează încă o creștere pentru a ajunge la o paritate între sistemul medical și sistemul educațional cu salariile, adică medicii să fie plătiți echivalent cu profesorii”, a explicat în acel moment Ligia Deca.