Ce se întâmplă cu salvamontistul din Predeal care a fost atacat de o ursoaică. Noi detalii despre starea de sănătate a acestuia

Bărbatul este în continuare în stare critică, cu toate că a fost transferat cu un avion SMURD la Spitalul Floreasca din Capitală. Aici, cei mai buni chirurgi vor încerca sa-i reconstruiască fața. Locuitorii din Predeal sunt terorizați cu toate că ursoaica a fost prinsă și împușcată, după ce s-a întors din nou în oraș.

Ce se întâmplă cu salvamontistul din Predeal care a fost atacat de o ursoaică

Aceasta avea doi pui care au fost prinși și duși în pădure. Bărbatul a făcut infarct, fiind cardiac, în momentul în care a fost atacat de ursoaică, cel mai probabil de spaimă. Medicii spun că asta i-ar fi salvat viața pentru moment, pentru că animalul ar fi observat că victima nu mai mișcă și ar fi abandonat-o.

doar după ce medicii au reușit să-l stabilizeze. “Pericolul este pentru că nu ştim câţi urşi sunt şi care pot să mai vină”, “Şi la mine acasă vine pe stradă ursul. De acum încep să vină cam în fiecare seară”, povestesc localnicii din zonă, conform

”Vin la containere… vii de la gară, pe strada aia de jos, pe acolo, oricând poate să sară ursul”, povestește un alt bărbat. la 300 de metri de locul faptei.

”Ursul, unde a făcut prostii, mai vine îndărăt și luni am venit sã văd urmele aicea. Și eram sigur că vine înapoi”, explică Dan Vâlcea. “Avem peste 100 de exemplare în jurul nostru. Am relocat 17, am împuşcat 4.

În România trăiesc peste 8.000 de urși, însă datele nu sunt oficiale

Asta de aseară a 5-a împuşcată. Nu trebuie să-i lăsăm în intravilanul nostru, clar! De aia s-a ajuns şi aici!“, a declarat și Sorin Ciobanu, primarul din Predeal. Vânătorii au dreptul să ucidă 426 de urși în acest an, dar au împușcat puțin sub 30.

Anul trecut, vânătorii au împușcat 381 de urși bruni, fără ca aceștia să fie un pericol pentru oameni. “Contează şi care sunt acei 426 de urşi pentru că dacă nu vom începe cu urşii agresivi şi vom împuşca doar acele exemplare din creierii munţiilor s-ar putea să nu ne atingem obiectivele“, declara Mircea Fechet, ministru al mediului.

Tot Fechet promite că noul recensământ al urșilor va fi gata în 2025. Oficial, în țara noastră ar trăi 4.000 de urși, însă în realitate numărul lor ar fi peste 8.000. Ca și soluție, pe lângă împușcarea unor urși, ministerul pregătește un sanctuar al urșilor problemă, care va fi amplasat pe valea Timișului, aproape de Predeal.