Ce se întâmplă cu școlile și grădinițele din septembrie! Scenariile în care se vor închide unitățile de învățământ

a explicat că școlile și grădinițele vor rămâne deschise până la pragul de 6 la mie de infectare cu noul coronavirus, în anul școlar care începe în 13 septembrie 2021. Există însă mai multe scenarii de funcționare pentru școli.

ADVERTISEMENT

Mai exact, varianta verde înseamnă până la rata de 6 la mie. După aceea se trece în galben, culoare care pleacă de la 6 la mie și ține până la intrarea în scenariul roșu, intrare care înseamnă direct carantină. Cîmpeanu a subliniat că peste nivelul de 6 la mie lucrurile se vor întâmpla în funcţie de vârstă şi de specificul activităţii. În cazul în care se va trece peste acest prag, persoanele nevaccinate nu vor fi dezavantajate, dar vor exista beneficii pentru cei vaccinaţi.

Ce se întâmplă cu școlile și grădinițele din septembrie!

Interesant este că regulile pentru redeschiderea școlilor și vaccinarea copiilor au fost decise la Guvern. Chiar a fost cel care a prezidat ședința miniștrilor. Au fost mai multe nume grele care au participat.

Astfel, la Palatul Victoria au venit consilierul prezidențial Ligia Deca, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă, secretarul de stat Raed Arafat, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, și Adriana Pistol, șefa Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

ADVERTISEMENT

Peste pragul de infectare de 6 la mie, vor rămâne deschise doar creșele și grădinițele, până la carantină, și clasele de școală cu elevi vacccinați (peste 12 ani, deci de la clasa a VII-a în sus). Copiii de creșă și grădiniță nu vor avea obligativitatea purtării măștilor.

„Școlile trebuie sa se deschida primele si sa se inchida ultimele. Am agreat ca vom tine scolile deschise pana la pragul de 6 la mie. Peste pragul de 6 la mie apar o serie de condiții, dar care nu vor dezavantaja persoanele nevaccinate, dar vor pune în evidență beneficii pentru cei vaccinați.

Peste pragul de 6 la mie, lucrurile se vor întâmpla separat, iar la carantină se oprește întreaga activitate. Sper că nu vom ajunge la pragul de 6 la mie. Oricum copiii circulă, este de preferat să fie într-un mediu controlat și trebuie să ne asigurăm că regulile sunt menținute în școli

ADVERTISEMENT

Luăm în calcul: preșcolarii (copiii din creșe și grădinițe) să poată participa la procesul educațional la peste 6 la mie, elevii mai mari trebuie să treacă în online, de la clasa a VII-a mai sus vom vedea dacă modificăm regula și dăm beneficii elevilor vaccinați să vină la școală cu prezență fizică.

Preșcolarii, creșe și grădinițe să poată participa la procesul educational. Clasele I-VI, unde este vorba de elevi care nu pot fi vaccinati, din pacate trebuie sa treaca in online. Pentru elevii de clasele a VII-a si mai sus, vom vedea daca dam beneficii elevilor vaccinati in sensul in care sa li se permita sa vina la scoala cu prezenta fizică.

Ce se întâmplă cu profesorii care nu sunt vaccinați

La apariția unei îmbolnăviri într-o clasă, intră toată clasa în online, dar dacă toți copiii acceptă să fie testați, școala poate decide să rămână fizic cei vaccinați. Am agreat la acest moment ca orele de educație fizică să se poată desfășura fără mască în interior până la rata de 6 la mie.

ADVERTISEMENT

Am agreat inoportunitatea obligativității măștii la orele de educație fizică, și în învățământul special se renunță la obligativitatea purtării măștii. Este vorba de acces nediscriminatoriu în școli până la 6 la mie, iar peste acest prag pentru profesorii care au avut posibilitatea să se vaccineze și nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore, dacă nu s-au vaccinat, dacă nu vor nici să fie testați de DSP, sigur că va trebui să nu mai oferim avantajul posibilității de predare fizică.

Avem în vedere posibilitatea organizării ceremoniilor de deschidere a anului școlar în spații deschise, cu mască, nu mai mult de o oră – oră și jumătate. Este vorba de aglomerări, să le putem permite dar în spațiul exterior și cu mască, chiar dacă nu avem obligativitatea purtării lor în curtea școlii, dar e vorba de o aglomerație.

Avem doar 30.000 de copii vaccinați, dar vaccinarea lor a fost posibilă abia de la 1 iulie (cei peste 12 ani), sunt 4%. Luni vom avea o listă completă cu o persoană desemnată la nivelul fiecărei școli care va facilita întâlniri între părinți și reprezentanții DSP, ca părinții să poată întreba specialiștii despre importanța vaccinării și eventuale riscuri.

Din păcate, școala online a fost impusă și acolo unde nu a existat conectivitate și echipamente și unde profesorii nu erau pregătiți pentru a preda online, apreciez eforturile făcute, dar diferențele mari, inechitățile existente înainte de criza sanitară au fost puternic amplificate pe parcursul crizei, pe parcursul predării online. Predarea online și scenariile hibride sunt evitate pe cât se poate”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

ADVERTISEMENT

„Am agreat că prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cât mai mult timp posibil, dar copiilor trebuie să le oferim un cadru sigur ca transmiterea să rămână cât mai mică posibil.

Purtarea măștii în școală va rămâne obligatorie pentru copiii peste 6 ani, dar în spații deschise nu. Purtarea mastii in scoala va fi olbigatorie pentru copiii peste 6 ani. Activitatile sportive sunt incurajate sa aiba loc in spatii deschise

Pentru activități sportive în spații închise se va decide în funcție de incidența din comunitatea respectivă. Despre vaccinarea în școli avem discuții tehnice și vom adapta scenariile în funcție de particularitățile fiecărei școli, urmând ca decizia să fie comunicată cât mai curând posibil. Părinții care au copiii vaccinați nu au de ce să fie îngrijorați, părinții care au copiii nevaccinați ar trebui să se îngrijoreze”, a spus și Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății.

De remarcat că aproape trei sferturi dintre elevi consideră că din punct de vedere calitativ cursurile online nu au fost la fel de eficiente ca cele faţă în faţă, oboseala şi calitatea transmisiunii fiind principalele probleme cu care s-au confruntat.

Anunțul a fost făcut în urma unei consultări a Consiliului Naţional al Elevilor. Mai mult de jumătate din respondenţi (50,7%) consideră că materia a fost integral parcursă doar la unele obiecte de studiu, în timp ce 45% susţin că aceasta a fost atinsă în totalitate. Totuşi, 4,3% dintre respondenţi au apreciat că informaţia nu a fost parcursă integral la nicio disciplină.

De asemenea, peste două treimi (70,9%) dintre respondenţi au declarat că orele suplimentare de recuperare a materiei ar fi utile în parcursul lor educaţional, deşi această posibilitate este rar promovată în spaţiul şcolar, sub forma cursurilor remediale.