Ce se întâmplă cu Sebastian Dobrincu după abandonul de la Survivor. Operație de urgență pentru milionarul care voia să dubleze și să doneze premiul

Ce se întâmplă cu fostul concurent de la Pro TV după ce se desfășoară în Republica Dominicană. Operație de urgență pentru milionarul care voia să dubleze și să doneze premiul.

Ce urmează să facă Sebastian Dobrincu după eliminarea de la Survivor România 2023. Discursul emoționant ținut de Faimos

Sebastian Dobrincu a fost nevoit să părăsească reality show-ul Survivor România 2023 după ce a suferit o accidentare la scurt timp după ce a intrat pe traseu. A petrecut câteva zile în spital și medicii i-au dat o veste tristă.

Fostul Faimos de la Pro TV nu mai poate să lupte alături de colegii din echipa cu banderolă roșie. În plus, vedeta are nevoie de o operație de urgență la piciorul stâng, intervenție care va avea loc cel mai probabil în țară.

Cu această ocazie tânărul milionar în euro a atras atenția asupra faptului că unitățile medicale din Republica Dominicană sunt mai bine dotate decât cele de pe meleagurile natale. Totodată, a vorbit despre misiunea sa.

„Mă simt frustrat pentru că până aici experiența Survivor mi-a priit. Intervenția asta o să doară mai puțin decât toată frustrarea acumulată. Am venit să lupt, n-am nevoie de faimă în plus, n-am nevoie de bani în plus.

În zilele petrecute în spital nu am putut să nu remarc ceva șocant pentru mine, faptul că până și în Republica Dominicană am găsit spitale mai bine echipate, mai modern echipate decât multe din spitalele de stat din România.

Și prin asta vreau să atrag atenția celor care au posibilitatea, să contribuie alături de Fundația Metropolis. Eu îmi voi continua misiunea de a echipa, de a moderniza spitalele publice din bani privați.

Îi rog pe cei care au posibilitatea să ni se alăture”, a declarat Sebastian Dobrincu în fața concurenților de la Survivor România 2023, care au izbucnit în lacrimi, scrie .

Sebastian Dobrincu, regret după plecarea de la Survivor România

Sebastian Dobrincu are un regret după plecarea de la Survivor România, mai ales că este participantul care a promis că va dubla premiul în situația în care suma de 100.000 de euro va ajunge în posesia sa la finalul show-ului.

Din păcate, milionarul în euro nu mai poate face acest lucru, atrăgându-le atenția tuturor că sănătatea e foarte importantă.