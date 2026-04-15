Ce se întâmplă cu Sepsi?! Laszlo Dioszegi a dezvăluit totul după ce Peter Magyar l-a învins pe Viktor Orban: „Le-am spus și jucătorilor”

Victoria lui Péter Magyar în alegerile din Ungaria poate produce efecte și în fotbalul românesc, în special la cluburile care au primit bani de la Budapesta. Cele mai expuse sunt, evident, Sepsi OSK și FK Csíkszereda. Laszlo Dioszegi a anunțat ce se va întâmpla din vară cu echipa.

Au fost finanțate și cluburi din afara granițelor, inclusiv din România. Banii au mers spre academii, baze sportive și echipele de seniori. Sepsi și Csíkszereda au crescut exponențial în ultimele sezoane.

Schimbarea politică poate opri acest flux. și a spus că este nevoie de mai mult focus pe probleme interne. Asta ar putea însemna mai puțini bani pentru proiectele externe. De altfel, oficialii celor de la Sepsi și Csíkszereda chiar au declarat că îl vor susține pe Viktor Orbán la urne. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , moment în care robinetul va fi oprit de maghiari.

Laszlo Dioszegi recunoaște. Sepsi va avea probleme cu banii după alegerile din Ungaria

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a vorbit despre viitorul echipei. Acesta recunoaște că victoria lui Magyar nu a picat prea bine pentru club și că vor intra în conturi mai puțini bani de la guvernul maghiar. În opinia sa, echipa de seniori nu va fi afectată prea mult, întrucât sponsorii principali vor rămâne.

„Vă spun ce le-am spus și jucătorilor, pentru că și ei m-au întrebat. Guvernul Ungariei a sponsorizat infrastructura, adică stadionul și grupele de copii și juniori. Nu știm ce se va întâmpla din vară cu finanțarea pentru grupele de copii și juniori. Vom vedea. Dar echipa mare este susținută de foarte multe firme particulare, care sponsorizează în fiecare an. Nu cred că alegerile din Ungaria vor afecta aceste contracte. Nu cred să fie vreo problemă, nu are de ce să fie. Toate companiile au și sucursale în România și este bine și pentru ele să primească reclamă.

Noi sperăm ca bugetul lui Sepsi să nu fie impactat de schimbarea din Ungaria. Nu pot să vorbesc despre ce vor spune firmele la vară. O să avem o discuție în mai–iunie cu toate firmele care sponsorizează echipa. Dar eu așa consider, că nu au de ce să se retragă firmele. Nu domnul Orbán dă bani la Sepsi. Sunt firme particulare sau de stat, cum este MOL, dar și MOL este prezentă și în România și nu are de ce să se retragă. Sunt patru firme cu capital maghiar, dar la noi nu există discriminări. Noi așteptăm orice firmă, inclusiv din România, să ni se alăture, dacă dorește”, a declarat Dioszegi, conform