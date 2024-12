Ce se întâmplă cu sigla Oțelului înregistrată la OSIM de soția lui Dorinel Munteanu. Promisiunea antrenorului

Dorinel Munteanu îi liniștește pe fanii Oțelului Galați în privința mărcii clubului înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) de soția lui, Paulina Mihailopol, contabilă în cadrul clubului.

Dorinel Munteanu: ”Marca a fost și rămâne a clubului”

Paulina Mihailopol a devenit din 29 august 2024 titularul mărcii echipei de fotbal Suporter Club Oțelul Galați, dar Dorinel Munteanu a dat asigurări că nu vor fi probleme după .

ADVERTISEMENT

”Marca a fost și rămâne a clubului. De când a ieșit de la OSIM aparține clubului. Soția mea i-a pus în legalitate, atăta tot. Nu am plecat cu ea în buzunar”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru FANATIK.

După ce OSIM i-a aprobat înregistrarea noii sigea, Paulina Mihailopol a cesionat Asociaţiei Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi dreptul exclusiv de proprietate şi folosinţă a mărcii ”Suporter Club Oţelul Galaţi” contra sumei modice de 500 lei!

ADVERTISEMENT

Soția lui Dorinel Munteanu a fost acuzată de interese ascunse

Soția lui Dorinel Munteanu a fost acuzată de interese ascunse în momentul în care a depus la OSIM, în 2023, cererea de înregistrare a mărcii, numele clubului, culorile roșu – albastru – alb şi reproducerea grafică.

Fostul președinte al clubului gălățean, Cornel Moisescu, a criticat dur în octombrie 2023 demersul Paulinei Mihailopol de a înregistra pe persoană fizică marca Suporter Club Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

”E complet imoral ca un angajat să aibă propria inițiativă de a înregistra la OSIM noua siglă a clubului. Noi, Asociația, am depus o cerere la OSIM în 2018 în vederea înregistrării actualei sigle.

Nimeni în lume nu poate înregistra o marcă notorie pe persoană fizică, chiar dacă ar putea fi proprietarul. Nici Becali nu are înregistrată vreo marcă pe numele George Becali, ci pe asociația lui.

ADVERTISEMENT

OSIM nu are cum să înregistreze cererea doamnei Paula Mihailopol. Ar fi total incorect. În 2018, noi, Asociația Suporterilor Oțelul Galați, am împuternicit un expert juridic din Galați să se ocupe de înregistrarea siglei la OSIM, dar titularul a fost tot timpul Asociația.

Am contactat deja o casă de avocatură de la București. Ne-au spus că e o speță foarte simplă. Eu am aflat întâmplător despre demersul doamnei Paula, direct de la OSIM. Aveam ceva treabă acolo și am verificat ce mai face marca noastră.

Când am văzut am spus că nu-i adevărat, că nu văd bine. Nu cred că Dorinel Munteanu este străin de chestia asta”, a declarat Cornel Moisescu pentru .

”Soția mea nu e o femeie oarecare. A fost aliatul meu cel mai apropiat”

După ce , au existat mai multe tentative de înregistrare la OSIM a mărcii şi emblemei echipei Oţelul Galaţi.

”Este firesc să ne înregistrăm la OSIM, am făcut-o ca nu cumva să o facă altcineva din afara clubului și apoi să șantajeze Oțelul, fiindcă au mai fost antecedente. Nu înțeleg de unde tevatura asta și în preajma unui astfel de meci important?! Lucrurile vor ieși la suprafață”, a reacționat în 2023 soţia lui Dorinel Munteanu.

Fostul mare internațional s-a bazat foarte mult pe ajutorul soției sale pentru a readuce

“Soția mea nu e o femeie oarecare. Soția mea a lucrat în acest club din 1992 până în 2012 când s-a desființat clubul. Adamescu a preluat clubul și l-a băgat în faliment atunci. Fără soția mea nu puteam redresa clubul. A fost aliatul meu cel mai apropiat.

Salariul soției nu este cum se zvonește, iar eu am un salariu conform muncii pe care o fac. Nici eu n-am salariul la zi! Soția și-a dat și ea demisia!”, a declarat Dorinel Munteanu după despărțirea de Oțelul Galați.