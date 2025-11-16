Ce se întâmplă cu Simona Halep la aproape un an de la retragerea din tenis. Sportiva recunoaște că se confruntă cu probleme mari

ADVERTISEMENT

Simona Halep s-a retras de aproape un an din tenis. Viața ei s-a schimbat radical de atunci, iar la fel și obiceiurile. Și iată că aceste lucruri se reflectă în starea de spirit a sportivei.

Simona Halep, probleme emoționale după retragerea din tenis

Simona Halep a oferit un interviu recent în care și-a deschis sufletul. Deși mulți cred că sportiva duce o viață liniștită după retragerea din tenis, iată că există și câteva probleme, destul de dificile.

Aceasta a fost în primul rând afectată de scandalul de dopaj. Tot ea a fost și cea care a acuzat Agenția de integritate că a încercat să îi distrugă cariera. Și toate aceste lucruri au contribuit la o retragere din tenis mai devreme decât era cazul.

Acum, Simona Halep recunoaște că se confruntă cu un dezechilibru din punct de vedere emoțional. Întreaga viață și-a dedicat-o tenisului, iar acum îi este destul de dificil să accepte schimbarea.

„Pentru că acum realizez că mi-am dedicat întreaga viață acestui sport. Am unele goluri emoționale în viața normală, dar nu regret. Acest lucru a fost foarte important pentru mine: să mă dedic complet tenisului”, a declarat Halep într-un interviu pentru publicația .

Cum încearcă sportiva să depășească această perioadă

Pentru a putea să își revină, Simona Halep spune că încearcă să se relaxeze atât cât poate. , aceasta era cât se poate de obosită, nu doar fizic, cât și psihic.

Astfel, în prezent aceasta a ales să își lase organismul să se liniștească. Încearcă să nu se obosească prea tare și să se limiteze strict la lucrurile pe care știe că le are de făcut în această perioadă.

„Mă relaxez, pentru că eram foarte obosită când am luat această decizie. Și simt că organismul meu trebuie doar să se liniștească și să nu facă nimic. Așa că exact asta fac”, a mai completat aceasta.

Ce spune Simona Halep despre revenirea ca antrenoare

Simona Halep a mai dezvăluit că momentan nu se gândește să revină în circuit ca antrenoare. Aceasta nu se simte momentan ”vindecată complet”. Astfel, se teme că ar putea să transmită trăirile sale persoanei pe care ar antrena-o.

Printre altele, sportiva și-a amintit și de momentul în care a decis să se retragă din tenis. S-a gândit o bună perioadă de timp la o astfel de schimbare, iar

„Am simțit că locul meu nu mai este acolo. Simțeam fizic, eram accidentată la genunchi și aveam dureri. Așa că după ce am pierdut primul set, mi-am dat seama și mi-am spus: «Mă opresc după asta».

Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus că vreau să mă opresc. Iar ei mi-au răspuns: «Bine, anunță asta». Așa a fost povestea. Nimeni nu a știut”, a mai spus Halep.