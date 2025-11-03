Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România și nu numai. Sportiva a bifat reușite incredibile în circuitul WTA și a fost întotdeauna una dintre cele mai constante jucătoare la nivel înalt.

Mesajul postat Sorana Cîrstea

Recent, Sorana Cîrstea a anunțat că va participa la Transylvania Open 2026. Asta în ciuda faptului că sportiva povestea anul acesta că sezonul 2025 va fi ultimul pentru ea în circuitul WTA.

Între timp însă, aceasta pare că se confruntă cu niște situații nu tocmai plăcute. Sportiva, care este totodată și iubita lui Ion Ion Țiriac, a postat un mesaj destul de bizar pe contul personal de socializare.

Aceasta amintește practic de cuvintele legendarului Kobe Bryant. Totodată, în postare, Sorana face referire la provocări, dar și la persoane care pot ajunge să zdrobească visuri într-un singur moment.

„Vreau să vă spun ceva, ceva la care să vă gândiți cu atenție. Atunci când ai un vis, trebuie să ai mare grijă la cei care încearcă să ți-l zdrobească. Nu trebuie să îi lași să facă asta.

Asta este cea mai mare provocare pentru tine. Trebuie să fii puternic, să dai tot ce ai mai bun pentru visul tău și să fii legendar în ceea ce faci!”, sunt cuvintele regretatului Kobe Bryant, postate de Sorana Cîrstea pe contul de socializare.

Cum a reacționat Simona Halep când a auzit de posibila retragere a Soranei Cîrstea

Menționăm faptul că . Zvonurile spuneau că cele două nu s-ar fi înțeles deloc bine pe când jucau în circuit.

Chiar și așa, ar fi existat un respect reciproc. Mai mult de atât, după ce Simona Halep s-a retras, ambele jucătoare par că s-au mai apropiat una de cealaltă, fiind prezente la numeroase evenimente.

Iar în momentul în care Sorana Cîrstea a anunțat că se apropie de retragere, Simona Halep a fost cea care a venit cu un mesaj special. Aceasta a încercat să o încurajeze pe sportivă atât cât a putut.

„Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.

Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei”, a spus Simona Halep, potrivit AS.ro.

Cum a afectat-o pe Sorana retragerea lui Halep

Iar anterior, , Sorana Cîrstea a dezvăluit că a fost emoționată. Cele două s-au îmbrățișat cu lacrimi în ochi. Ulterior, sportiva a postat și ea un mesaj pe contul personal de socializare.

”În seara aceasta am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine. 27 de ani de amintiri… Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, pentru România și pentru noi. Îți doresc tot binele din lume în acest nou capitol al vieții. Ne vedem curând pe partea cealaltă.”, a scris Sorana pe Instagram.