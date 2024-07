Ce se întâmplă cu soțul Ilenei Stana Ionescu după moartea actriței. Unde va locui actorul Andrei Ionescu

Actorul Andrei Ionescu a rămas singur la cei 96 de ani, după ce soția sa, actrița Ileana Stana Ionescu a încetat din viață. Mulți se întreabă ce se va întâmpla cu el, având în vedere că este acum văduv. Unde va locui?

Unde va locui actorul Andrei Ionescu după ce actrița Ileana Stana Ionescu a murit

Bătrânețea a devenit și mai chinuitoare pentru Andrei Ionescu după ce . Avea 87 de ani, iar problemele de sănătate au copleșit-o în ultima vreme.

Andrei Ionescu îl mai are alături pe fiul său, unicul copil, dar care locuiește în America. Ar putea sta la acesta sau mai are varianta de mutat la azil, unde în trecut a stat o lună, dar întreaga experiență i-a lăsat un gust amar.

Actorul a precizat de curând că nu dorește să se mute nici în SUA, la fiul lui, dar nici să ajungă iar la azil. În acest ultim loc nu-i place din cauză că a observat o lipsă de socializare a celor aflați în situația lui. Drept urmare, preferă să rămână în casa sa.

În casa lui, spune Andrei Ionescu, se simte cel mai bine. și adoră să se ocupe de grădina locuinței. De altfel, va avea în continuare ajutor în gospodărie din partea unei doamne care s-a îngrijit până acum de el și de soția sa.

”Deocamdată, voi locui în casa în care stăteam cu Ileana mea, aici mă simt cel mai bine, aici am amitirile cu ea. Nu vreau să plec din casa mea, în altă parte, am aici și o grădină mică. De mine și de Ileana s-a ocupat o doamnă, dânsa ne ajuta la menaj, deci aș avea în continuare parte de ajutor, în gospodărie. Important este să-mi dea Dumnezeu putere, ca să trec peste durerea asta, sănătate să am, ca să pot duce această grea despărțire!”, a spus Andrei Ionescu pentru

În urmă cu doi ani, Andrei Ionescu și Ileana Stana Ionescu au stat într-un azil

În urmă cu doi ani, Andrei Ionescu și Ileana Stana Ionescu au mers la un cămin de bătrâni, după ce menajera lor a intrat în concediu. Acolo, deși clinica arăta bine, nu aveau cu cine să socializeze. Foarte mulți dintre cazați erau incoerenți sau au trecut printr-un AVC.

”Am mai fost cu Ileana, la un cămin de bătrâni, acum vreo doi ani, la o clinică foarte frumoasă, curată, era bine din multe puncte de vedere. Însă, din păcate, nu aveai cu cine socializa, căci eu de asta sufăr, nu prea am cu cine vorbi.

Foarte mulți dintre cei cazați acolo nu erau coerenți, nu vorbeau, suferiseră AVC-uri, așa că ne-am întors acasă. Nu mă mut în America, aici stau, în țara mea, în casa mea, ce să fac acolo? Cu fiul meu vorbesc zilnic, pe Internet, povestim și câte 2-3 ore”, a mai spus actorul.