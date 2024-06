Ce se întâmplă cu sportivii din Rusia și Belarus la Jocurile Olimpice. Anunțul CIS

încep în curând, iar Comitetul Internațional Olimpic a făcut primul anunț cu privire la sportivii din Rusia și Belarus care vor putea participa la Olimpiadă.

39 de sportivi din Rusia și Belarus pot participa la Olimpiadă

În urma războiului din Ucraina, sportivii din Rusia și Belarus au fost interziși să participe la Jocurile Olimpice. Pe data de 15, CIO a publicat prima listă cu sportivii care au primit aprobarea de a concura sub drapel neutru.

Este vorba despre o listă de 39 de sportivi, 22 din Rusia și 17 din Belarus. Aceștia vor participa sub drapel neutru la următoarele probe: lupte, haltere, ciclism, și trambulină. Ei nu își vor putea reprezenta țara natală din cauza conflictului din Ucraina.

Șapte sportivi au refuzat să meargă la Paris sub steag neutru, ratând astfel Olimpiada din acest an. În plus, 18 dintre cei care au primit acceptul și-au confirmat prezența și vor merge în Franța în luna iulie pentru a concura pentru medalii.

Vedetele din tenis au primit invitație la Jocurile Olimpice

La probele de tenis, mai mulți sportivi din țările implicate în conflict cu Ucraina au primit invitații. Printre aceștia se numără Daniil Medvedev și Andrei Rublev la masculin, și Arina Sabalenka (locul 3 WTA), Victoria Azarenka (locul 16), Daria Kasatkina (locul 14), și Liudmila Samsonova (locul 15) la feminin.

Pe lângă calificările normale pentru Olimpiadă, sportivii din Rusia și Belarus au trecut și printr-o verificare minutioasă înainte de a primi aprobarea pentru participarea la Jocurile Olimpice din 2024.

Federațiile internaționale au efectuat verificări detaliate pentru a se asigura că niciun posibil participant nu a sprijinit activ ofensiva rusă în spațiul ucrainean. CIO nu a făcut încă niciun anunț pe această temă.

Federația Internațională de Atletism a interzis participarea tuturor sportivilor din Rusia și Belarus la toate competițiile, în timp ce la natatie, este greu de crezut că aceștia vor putea participa, întrucât federația a permis participarea lor extrem de târziu.

În următoarele zile este foarte probabil ca lista finală să fie definitivată. În mod obișnuit, mai mulți sportivi din cele două țări vor avea oportunitatea de a evolua la . Rămâne de văzut câți dintre ei vor accepta propunerea de a participa sub drapel neutru.