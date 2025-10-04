Sport

Ce se întâmplă cu stadionul de 94.000.000 de euro care ar trebui construit într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în plină austeritate a lui Ilie Bolojan

Când ar putea fi gata stadionul de 94.000.000 de euro promis acum ceva timp? Noi detalii despre construcția grandioasă din unul dintre cele mai mari orașe din țară.
Valentina Vladoi
04.10.2025 | 10:00
Ce se intampla cu stadionul de 94000000 de euro care ar trebui construit intrunul dintre cele mai frumoase orase din Romania in plina austeritate a lui Ilie Bolojan
Când ar putea începe lucrările pentru Stadionul din Oradea. Sursă foto: ebihoreanul.ro / colaj Fanatik

Stadionul din Oradea a fost promis de ceva timp, iar investiția ar ajunge la 94.000.000 de euro. Ce se întâmplă însă cu proiectul grandios având în vedere actualul context economic și reformele lui Ilie Bolojan?

Ce se întâmplă cu Stadionul din Oradea

Primarul din Oradea, Florin Birta, a abordat acest subiect. Potrivit acestuia, lucrările pentru Stadionul din Oradea ar putea începe de abia în a doua parte a anului următor. Cine se ocupă însă de finanțare?

Primăria Oradea își asumă costurile pentru noul stadion. Totodată, edilul a ținut să îi dea dreptate lui Ilie Bolojan. Anterior, premierul României avertiza că astfel de construcții vor trebui co-finanțate de autoritățile locale.

Cam toate orașele mari din România au câte un stadion. Astfel, Oradea merită la rândul său o astfel de arenă. Iar dacă lucrurile vor merge conform așteptărilor, atunci proiectul ar putea deveni realitate în curând.

Florin Birta spune că proiectul pentru Stadionul din Oradea se află în licitație la Compania Națională de Investiții. Procedurile ar urma să fie finalizate anul acesta, iar de abia în primăvara anului viitor va fi semnat și un contract.

„Proiectul stadionului este în licitație la Compania Națională de Investiții, înțeleg că a fost finalizată procedura de licitație și s-a dat un câștigător, doar că procedura a fost contestată, și așteptăm să vedem ce se va întâmpla în urma contestației.

Estimările ar fi că anul acesta să se finalizeze această procedură de contestație și probabil în primăvara anului viitor să se semneze un contract”, a declarat primarul Florin Birta într-o conferință de presă.

Când ar putea începe lucrările

Dacă lucrurile merg conform planului, adică licitația este finalizată și este desemnat și câștigătorul, mai departe urmează proiectarea. Edilul din Oradea spune că lucrările de construcție ar putea începe de abia în luna august 2026.

Această dată este una provizorie momentan. Nu e exclus nici ca lucrările să înceapă ceva mai târziu, având în vedere actuala situație. Un lucru este cert și anume faptul că pentru Stadionul din Oradea, Primăria își va asuma co-finanțarea lucrărilor, a mai adăugat el.

Cine asigură finanțarea proiectului

De altfel primarul Florin Birt a amintit și de spusele premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, autoritatea locală trebuie să vină cu o co-finanțare cuprinsă între 10 și chiar și 20%.

Iar Primăria își asumă acest lucru pentru ca Stadionul din Oradea să devină realitate. Deși oamenii vor mai avea de așteptat până când proiectul va fi finalizat, edilul speră însă ca lucrurile să meargă bine mai departe, conform planului.

„Probabil după acel regulament de care spunea și domnul prim-ministru, domnule, vrei să investești într-un stadion? Da? Tu, ca autoritate publică locală, trebuie să vii să participi cu o cofinanțare de 10-15-20% astfel încât atunci când îți proiectezi stadionul să te gândești și la buzunarul tău că trebuie să vii cu o cofinanțare, că e simplu să vrei un stadion de 30-40-55 de mii de locuri, dar să nu pui tu nimic din buzunarul tău.

Deci probabil undeva în jurul, pe finalul anului viitor ar putea începe lucrările la stadion, bineînțeles, cu o cofinanțare din partea municipiului Oradea, cum este și normal”, a mai completat Florin Birt, conform ebihoreanul.ro.

Valentina Vladoi
