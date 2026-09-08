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Filipe Coelho (51 de ani) a primit o lovitură înainte de meciul cu Universitatea Cluj. Antrenorul campioanei a aflat că nu îl poate folosi pe Ștefan Baiaram (23 de ani). Vedeta din Bănie a suferit o accidentare în meciul de Cupă de la Bacău. Oficialii olteni au dezvăluit cât de gravă este accidentarea lui Baiaram, jucător aflat în lotul lărgit al lui Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Cât de gravă este accidentarea lui Baiaram, suferită la Bacău

Campioana en-titre, Universitatea Craiova, a demolat pe Universitatea Cluj, în ultimul meci al etapei a 8-a din SuperLiga. După acel 5-0 din play-off-ul sezonului trecut, care a adus titlul în Bănie după 35 de ani, echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) s-a impus din nou la scor. A fost 4-0. Assad Al Hamlawi (25 de ani) cu o dublă, Vladimir Screciu (26 de ani) și Simon Elisor (27 de ani) au marcat golurile gazdelor.

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Oltenii nu l-au avut în teren, la meciul de luni, pe Ștefan Baiaram. FANATIK a anunțat încă dinainte de partidă, că . Din păcate, problemele medicale apărute la meciul de Cupa României, de la Bacău, nu i-au permis să evolueze.

Veștile care vin din Bănie nu par a fi foarte îngrijorătoare. La FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu, președintele campioanei, a oferit informații de ultim moment despre starea lui Baiaram. „(n.r. Cât lipsește Baiaram? Ce probleme are?) E o jenă din-asta musculară. O să vedem. Nici nu s-a vrut să se forțeze mai mult. Adică să nu se riște (n.r. prin introducerea sa pe teren), a spus oficialul.

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Cârțu confirmă faptul că Baiaram s-a accidentat din cauza trenului dificil de la Bacău. „(n.r. Terenul de la Bacău, din Cupă, a fost problema pentru Baiaram?) Păi da, ce teren și ăla, că asta e o altă discuție. Nu e punctul de vedere al clubului, ci ăsta e punctul de vedere al meu, al meu personal. Nu se poate. Este o echipă care, chiar dacă face parte din eșalonul doi, este un club profesionist. Nu știu, asemenea condiții …

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Tu, dacă vrei să te antrenezi pe asemenea condiții, e treaba ta. Dar dacă vin alte echipe, nu înțeleg de ce sunt obligate să joace pe un asemenea teren groaznic. Vreau să spun că a fost mai prost decât ăla de la Kuopio (n.r. de la meciul cu KuPS, în Europa League). Un asemenea teren contribuie la o astfel de accidentare”, explică Sorin Cârțu.

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Ce se întâmplă cu transferul lui Baiaram la PAOK. Sorin Cârțu, detalii de ultimă oră

În ultimele ore, în media internă a apărut informația conform căreia . Întrebat despre această chestiune, oficialul din Bănie a recunoscut că mai multe echipe și-au arătat interesul. Cârțu spune că ultimul cuvânt este la fotbalist și la nivelul conducerii.

„Nu știu ce să spun cu acest interes. Sunt interese multe, dar transferul se face atunci când se cade de comun. El e un jucător interesant nu numai pentru PAOK. Sunt multe echipe care și-au arătat interesul, dar vedem ce se întâmplă până să facă pasul. (n.r. Ar fi totuși momentul ca Baiaram să se despartă de Craiova?) Nu știu ce să spun. E problema lui, decizia lui, deciziile acționarilor”, explică „Sorinaccio”.