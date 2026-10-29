Ce se întâmplă cu Steven Nsimba. Filipe Coelho a luat decizia înainte de FC Voluntari – Universitatea Craiova! Exclusiv

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Steven Nsimba revine în planurile lui Filipe Coelho! După săptămâni întregi în care situația atacantului francez a provocat discuții aprinse în jurul Universității Craiova, FANATIK a aflat că tehnicianul portughez a decis să-i ofere din nou minute. Nsimba nu va fi titular în meciul cu FC Voluntari, din Cupa României, însă este pregătită introducerea sa pe teren în repriza secundă. Decizia vine într-un moment în care viitorul fotbalistului în Bănie a fost pus sub semnul întrebării atât de lumea sportului, cât și de fanii campioanei României.

Steven Nsimba va juca în Voluntari – Universitatea Craiova! Planul lui Filipe Coelho

Partida cu FC Voluntari, programată joi, 29 octombrie, de la ora 19:00, în faza grupelor Cupei României, va marca revenirea lui Steven Nsimba pe teren după o perioadă în care atacantul a fost utilizat puțin spre deloc. Din informațiile obținute de FANATIK, Filipe Coelho pregătește mai multe modificări în echipa Universității Craiova, iar Simon Elisor va începe partida ca titular în atac. Steven Nsimba va fi rezervă, dar planul staff-ului tehnic este ca francezul să intre pe parcursul reprizei secunde.

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Așadar, chiar dacă nu va fi inclus în primul „11”, Nsimba urmează să primească o nouă oportunitate de a demonstra că poate conta în continuare pentru Universitatea Craiova. Pentru atacantul de 30 de ani, meciul de Cupă reprezintă o șansă importantă de a reveni în atenția antrenorului, într-un moment în care concurența din ofensiva oltenilor a devenit tot mai puternică. au înscris câte două goluri în victoria cu Sepsi, scor 5-0, iar prestațiile lor din ultimele săptămâni au complicat lupta lui Nsimba pentru minute.

De ce nu a mai jucat Steven Nsimba la Craiova. FANATIK a dezvăluit tensiunile dintre atacant și Filipe Coelho

Situația francezului a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte de la Universitatea Craiova în ultimele săptămâni. Nsimba nu a mai fost titular într-un meci oficial de la partida cu FC Bacău, din 3 septembrie, în Cupa României. În campionat, ultima sa apariție în primul „11” datează din 23 august, chiar de la un meci împotriva celor de la FC Voluntari. Mai mult, atacantul nu a bifat niciun minut în ultimele patru partide ale oltenilor, cu Getafe, Farul, Inter Club d’Escaldes și Sepsi. Ultima sa apariție pe teren a fost pe 11 octombrie, când a intrat în minutul 71 al întâlnirii cu Csikszereda.

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după ce fotbalistul și-a pierdut locul de titular. Nemulțumit de statutul său, atacantul i-ar fi transmis antrenorului că își dorește să joace din primul minut. Portughezul i-a explicat însă că, în acel moment, Assad Al-Hamlawi reprezenta prima sa opțiune pentru postul de vârf. Nemulțumirea fotbalistului s-ar fi reflectat ulterior și în implicarea sa la antrenamente, situație care a contribuit la menținerea lui pe banca de rezerve.

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De ce a plecat Steven Nsimba de pe banca Universității Craiova în minutul 76 al meciului cu Sepsi

Universitatea Craiova a făcut spectacol la Sfântu Gheorghe, unde a învins-o pe Sepsi cu 5-0, însă un moment petrecut în afara terenului a atras atenția în repriza secundă. În minutul 76, Steven Nsimba a părăsit banca de rezerve și s-a îndreptat spre vestiare. La acel moment, antrenorul Filipe Coelho efectuase deja toate cele cinci înlocuiri permise, astfel că atacantul francez știa că nu va mai putea fi utilizat nici în partida respectivă.

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În aceste condiții, gestul putea ridica semne de întrebare, mai ales că Nsimba nu fusese trimis pe teren nici de această dată. O eventuală supărare provocată de statutul de rezervă ar fi fost una dintre explicațiile posibile. Informațiile obținute de FANATIK infirmă, însă, această variantă. Atacantul nu a plecat de pe bancă din cauza vreunui conflict cu antrenorul și nici pentru că ar fi fost nemulțumit de deciziile tehnice.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, explicația este una cât se poate de simplă și, în contextul momentului, amuzantă: Steven Nsimba a avut nevoie la toaletă. Francezul a mers spre vestiare în minutul 76 pentru a-și rezolva problema fiziologică, iar în minutul 78 era deja înapoi pe banca Universității Craiova. Prin urmare, absența sa a durat doar două minute și nu a avut nicio legătură cu faptul că Filipe Coelho epuizase schimbările sau cu o presupusă nemulțumire a jucătorului. Clarificarea este importantă tocmai pentru că momentul s-a produs într-un context care putea alimenta speculațiile.

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